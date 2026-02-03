Россия нашла еще одного союзника в Азии: в Bloomberg раскрыли детали

Также эта страна поддержала агрессию РФ против Украины.

На этой неделе Россия и Мьянма укрепили военные связи во время визита главного советника президента РФ Владимира Путина по вопросам безопасности в эту страну. Это произошло после того, как правящая хунта в стране завершила выборы, которые западные демократии и ООН назвали поддельными, передает Bloomberg.

Как сообщили росСМИ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу стал первым иностранным чиновником, посетившим страну после завершения голосования в прошлом месяце. Сегодня, 3 февраля, он встретился с главой хунты Мин Аунг Хлаингом в столице Найпьидо.

"Вы можете полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку Москвы, в том числе на международной арене", - заявил Шойгу.

Кроме того, заместитель министра обороны России Василий Осмаков и министр обороны Мьянмы Маунг Маунг Ае подписали четырехлетнее соглашение о военном сотрудничестве.

Как отметили в Министерстве информации Мьянмы, они также обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя армиями в области военной тактики и учений.

"Особое внимание было уделено вопросам безопасности. Это включало информационные технологии, борьбу с киберпреступностью и контакты между правоохранительными органами и разведывательными службами", - добавил Шойгу.

Политика Мьянмы - что известно

В Bloomberg напомнили, что хунта Мьянмы, которая контролирует страну со времени переворота 2021 года, хочет получить международную легитимность, проведя общенациональные выборы, которые, по словам критиков, не являются ни свободными, ни справедливыми, ведь основные оппозиционные партии запрещены, а продолжающаяся гражданская война делает невозможным голосование во многих районах.

Также российские СМИ процитировали Шойгу, который во время своего визита в страну поблагодарил Мьянму за "понимание" войны РФ в Украине.

Несмотря на то, что ООН и другие западные страны не поддержали голосование в Мьянме, Китай и Россия заявили, что выборы были успешными.

"Главная цель - выразить поддержку руководству Мьянмы за успешное проведение выборов на фоне попыток извне навязать ложные нарративы об изоляции Мьянмы на международной арене", - подчеркнул Шойгу.

Россия и международная политика - последние новости

Как сообщал УНИАН, договор США и России о контроле над ядерным оружием прекращает действие. Известно, что договор, подписанный в 2010 году, устанавливал лимиты на количество развернутых межконтинентальных ракет, стратегических бомбардировщиков и ядерных боеголовок.

По мнению экспертов, без нового соглашения США и Россия могут начать наращивать количество боеголовок на имеющихся носителях. Однако президент Дональд Трамп заявляет, что стремится заключить "лучшее соглашение", которое бы также включало Китай, и не считает окончание действующего договора немедленной угрозой.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби. По его словам, возглавит ее начальник ГРУ Игорь Костюков. Он также добавил, что второй раунд работы "группы по безопасности" в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

