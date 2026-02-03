Зеленский ответил, ударит ли Украина по российским НПЗ в ответ на атаки оккупантов

Глава государства подчеркнул, что стратегия Украины – действовать.

Президент Украины Владимир Зеленский решил не делать никаких заявлений о том, следует ли теперь российской стороне ожидать ответных ударов после их массированной атаки против Украины этой ночью, передает корреспондент УНИАН.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте глава государства заявил, что Россия сорвала деэскалационные шаги и нанесла удары по украинской энергетике. "Что касается любых наших военных шагов, мы обычно стараемся не информировать агрессора о наших планах, о наших действиях", – подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что в контексте усиления украинской защиты от российских атак ежедневно проводятся селекторные совещания. Сегодня состоялось такое совещание с участием представителей всех регионов, где Россия нанесла удары и теперь там сложная ситуация. Речь идет о Днепре, Виннице, Одессе, Киеве, Киевской области, Запорожье, Полтаве и т.д.

Видео дня

"Мы проговорили все вопросы по защите. Мы работаем над сложными вопросами по дефицитным возможностям и прорабатываем. Поэтому присутствуют там и Воздушные силы, Министерство обороны. Занимаемся этими вопросами", – сказал Зеленский.

Очередной удар России по Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия запустила 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых – это "Шахеды". Для этой атаки Россия применила рекордное количество баллистических ракет.

Также мы рассказывали, почему из 70 российских ракет сбито только 38. Если раньше преобладали крылатые ракеты, такие как "Калибр", Х-101, то в последнее время, в частности и сегодня, чаще появляются Х-22, Х-32, "Циркон".

Вас также могут заинтересовать новости: