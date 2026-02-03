Завтра западные области Украины ждет погодная опасность: от чего предостерегают синоптики

Может быть затруднено движение транспорта.

В среду, 4 февраля, западные области Украины ждет погодная опасность.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, в стране ожидаются опасные метеорологические явления.

"4 февраля во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед, на дорогах гололедица", - предупредили синоптики.

Речь идет о I уровне опасности, желтом. Отмечается, что погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта.

Погода в Украине меняется

Как сообщал УНИАН, Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра заявил, что с 4 февраля украинцы начнут ощущать ослабление морозов. 5 февраля будет преобладать более теплая воздушная масса, что даст около нуля градусов в дневное время.

В то же время на следующей неделе, предварительно, может снова произойти приток холодного воздуха с севера.

Кроме того, Семилит объяснил, почему эта зима кажется украинцам очень холодной. Дело в том, что такой период холода уже был в Украине в 2006-2010 годах. Это были холодные зимы, когда среднесуточные значения температуры держались в течение длительного периода ниже 10 градусов. И это нормально для территории Украины.

Впрочем, по сравнению с предыдущими несколькими годами, когда зима в Украине была довольно теплой, текущая зима кажется очень холодной.

