Системные удары РФ по энергетике: Жорин объяснил, чего на самом деле хочет достичь враг

Жорин отмечает, что на фронте оккупанты пока результатов не имеют.

В контексте активизации переговоров Россия делает то, что якобы дает ей стопроцентное "преимущество" - терроризирует гражданских и уничтожает инфраструктуру. Об этом заявил Максим Жорин, подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса.

"Знаете, почему Россия так активно и системно обстреливает нашу энергетику? Это главное, с чем они могут выходить на переговоры. На фронте они пока не имеют такого успеха", - написал он в Telegram.

По словам военнослужащего, общая ситуация на линии боевого столкновения в последнее время изменилась.

"Если еще несколько месяцев назад я говорил, что россияне продвигаются едва ли не самыми быстрыми за все время темпами, то сейчас они довольно далеки от таких результатов. Быстрое продвижение не получается, вести наступательные действия почти на всех направлениях дается им гораздо сложнее", - подчеркнул Жорин.

Он добавил, что украинские войска адаптируются к тактике врага, и это дает свои результаты.

"Именно поэтому в контексте активизации переговоров РФ делает то, что дает им стопроцентные "преимущества" - терроризирует гражданских и уничтожает инфраструктуру", - отметил заместитель командира.

Удары РФ по энергетике - важные новости

Как сообщал УНИАН, в ДТЭК подчеркнули, что в ночь на 3 февраля Россия нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года. Враг ударил по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. Также ракетами и дронами был атакован объект ДТЭК Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия нанесла целенаправленный удар по энергетике Украины, использовав рекордное количество баллистических ракет.

