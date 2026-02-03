Храпчинский объяснил опасность новых ударов по Украине

Эксперт подчеркивает, что в последнее время враг использует большое количество баллистических ракет.

Сегодняшняя российская атака по Украине свидетельствует о том, что враг не использует старые запасы, а может производить современные ракеты, сказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, сегодняшняя российская атака свидетельствует о том, что враг не использует старые запасы, а может производить современные ракеты, в частности Х-32. "Они поднимают стратегическую авиацию до сих пор, даже несмотря на то, что ресурс ограничен – большинство самолетов (80%) исчерпали свой ресурс", – отметил эксперт в эфире "24 Канала".

Угроза баллистики и дефицит ПВО

Храпчинский отмечает, что враг в последнее время существенно увеличивает давление на Украину запуском баллистических и квазибаллистических ракет, а также дополнительно "Цирконом". "Важно отметить, что враг в последнее время существенно увеличил использование баллистических и квазибаллистических ракет, которые имеют черты и баллистических, и крылатых ракет. Даже ракеты Х-22, которые также применяют россияне, нужно перехватывать средствами против баллистики", – подчеркнул он.

Видео дня

По его словам, враг существенно увеличил количество средств поражения именно в той части, где у нас самая слабая оборона. Он отметил недостаточное количество систем Patriot и SAMP/T, которые могли бы перехватывать баллистику. При этом добавил, что нужно говорить о развертывании систем противоракетной защиты, чтобы исключить повреждения в результате падения обломков.

Храпчинский отметил, что только в январе этого года враг запустил примерно 120 баллистических ракет. По его словам, общий процент перехвата баллистики у нас составляет около 25%, а в зоне расположения систем, способных перехватывать баллистику, – до 65%. "Это действительно яркая цифра, но когда мы переводим это в количество ракет, то понимаем, что из 100 баллистических ракет 40 все-таки не обезвреживаются, последствия будут серьезные", – добавил он.

При этом подчеркнул, что дроны-перехватчики в этой ситуации не помогут. "Нужно развертывать новую современную систему. И это вызов для всего мира", – сказал Храпчинский. Он напомнил, что недавно американская авиабаза во время налета баллистических ракет пропустила одну именно там, где стояли Patriot. По его словам, и это в ситуации, когда нет такого давления во время массированных обстрелов, как в Украине. Он добавил, что враг научился делать сравнительно дешевые баллистические ракеты, а в то же время ракеты-перехватчики стоят миллионы. Подчеркнул, что нужно совместно с партнерами искать общие решения для противовоздушной обороны Украины.

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 февраля Россия нанесла целенаправленный удар по энергетике Украины, использовав рекордное количество баллистических ракет.

По его словам, фактически Россия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры −20 по Цельсию и ниже.

Зеленский сообщил, что есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях. По его словам, наибольший ущерб нанесен в Харьковской, Днепровской, Киевской и Киевской областях, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье.

Кроме того, мы также писали, что стоит за уничтожением теплогенерации в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: