Исследователи из-за риска манипуляций требуют от X получить данные о выборах в Венгрии

Сейчас они обратились в Берлинский региональный суд.

Группа исследователей подала иск против компании X Илона Маска, чтобы получить доступ к данным о предстоящих выборах в Венгрии и оценить риск вмешательства. Об этом они сообщили Politico.

Журналисты напомнили, что в апреле в Венгрии состоятся очень противоречивые выборы, ведь националистический премьер-министр Виктор Орбан сталкивается с самым сложным вызовом за 16 лет своего пребывания у власти.

"Иск Democracy Reporting International (DRI) подан после того, как в ноябре общественная организация подала запрос на доступ к данным X для изучения рисков для венгерских выборов, в частности рисков дезинформации. После того, как X отклонил их запрос, исследователи обратились в Берлинский региональный суд, который заявил, что не имеет компетенции выносить решение по этому делу", - напомнили в Politico.

Сейчас DRI при поддержке Общества гражданских прав и юридической фирмы Hausfeld подает апелляцию в высший суд Берлина, который назначил дату слушания на 17 февраля.

"Сайты, включая X, обязаны предоставлять исследователям доступ к данным в соответствии с нормативно-правовой базой Европейского Союза для платформ социальных медиа, Законом о цифровых услугах, чтобы позволить внешний контроль за тем, как платформы обращаются с основными онлайн-рисками, включая вмешательство в выборы", - объяснили в издании.

Известно, что Европейская комиссия оштрафовала X на 40 млн евро за непредоставление доступа к данным в декабре в рамках штрафа в размере 120 млн евро за невыполнение обязательств по прозрачности.

"Этот иск является последним судебным вызовом для X после того, как в прошлом году исследователи пошли по подобному пути, требуя доступа к данным, связанным с немецкими выборами в феврале 2025 года. Трехмесячная судебная драма, в ходе которой судья, рассматривавший дело, был отстранен после того, как X успешно доказал наличие конфликта интересов, закончилась тем, что суд отклонил дело", - напомнили в Politico.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы и приказал вызвать посла. Он отметил, что венгерские службы национальной безопасности якобы зафиксировали "скоординированную серию украинских мероприятий", направленных на влияние на избирательный процесс.

В то же время опрос показал, что более половины венгров считают, что Орбан "устал" и его нужно заменить. Также опрошенные считают, что уход венгерского премьера не приведет к существенному изменению политического баланса сил.

