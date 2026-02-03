'Это трагедия не только для компании, но и для всей страны': глава ДТЭК Тимченко об атаке на гражданский автобус с шахтерами

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко назвал атаку россиян на автобус шахтеров трагедией для всей страны.

Об этом он заявил в интервью изданию APT News.

"Это трагедия не только для нашей компании, но и для всей страны. Россия атакует мирное население. Люди просто ехали с работы на автобусе домой после смены, к своим семьям", - сказал он.

Тимченко добавил, что это не случайность, потому что первый дрон атаковал автобус, а второй атаковал людей на улице, которые пытались помочь тем, кто был в автобусе.

"Более всего, прошлой ночью они снова атаковали то же место. Они атаковали наши предприятия, наши угольные шахты в двадцати метрах от того места, где они атаковали автобус, где погибло много наших людей. Это - лицо России", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, 1 февраля Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области. Погибли 12 шахтеров, еще 16 ранены.

