Западу не стоит надеяться на скорую смерть Путина, - экс-глава МИ6

Западу не стоит надеяться на скорую смерть российского диктатора Владимира Путина. Сейчас он достаточно здоров для своего возраста. Об этом заяви экс-глава британской секретной службы МИ6 Ричард Мур в интервью профессору военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренсу Фридману.

По словам Мура, Путин уверенно держится на своем посту и полностью контролирует ситуацию в РФ путем сдерживания различных групп влияния. Более того, он подчеркнул, что пока нет никаких признаков готовности России к серьезным переговорам по Украине.

"Он (Владимир Путин - УНИАН), очевидно, будет нас обманывать, будет пытаться затянуть войну. Он находится в мессианском настроении и полон решимости добиться своего. Дело не столько в территории, сколько в господстве. Пока он его не добьется, он будет продолжать, если только болевые точки не достигнут уровня, когда они перевесят желание продолжать", - сказал экс-глава МИ6.

Мур поделился, что Путин не сразу получает точную картину событий, которые происходят внутри России. Он считает, что глава Кремля не до конца понимает, что происходит с российской экономикой, а также то, какие потери несет страна на войне против Украины.

По словам экс-главы МИ6, продолжению войны в Украине способствует помощь России со стороны Китая. Он заверил:

"Си Цзиньпин решил всецело поддержать Путина в Украине - дипломатически и экономически".

Мур считает, что глава Китая воспринимает Россию как важного, но "младшего" партнера. Он уверен, что Пекину выгодно, чтобы РФ продолжала войну против Украины.

"Фонд войны" Путина может иссякнуть в начале 2027 года

Ранее российский государственный "Газпромбанк" спрогнозировал, что Фонд национального благосостояния России может быть полностью исчерпан чуть больше чем через год при сохранении текущих цен на нефть. Этот фонд активно использует Кремль для латания дыр в бюджете из-за военных расходов и недобора нефтегазовых доходов из-за западных санкций.

Отмечается, что перед началом полномасштабной войны в Украине в ФНБ было 113 млрд долларов ликвидных активов, что равнялось 6,5% ВВП. К январю 2026 года эта сумма сократилась в 2,2 раза – до 52 млрд долларов. Из валюты там остались только китайские юани примерно на 30 млрд долларов – они там с 2008 года.

Прогнозируется, что при ценах на нефть около 40 долларов остаток денег ФНБ будет израсходован чуть больше, чем за год. А если котировки упадут до 30-35 долларов, то Фонд может обнулиться уже к концу текущего года.

