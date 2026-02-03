Зеленский объяснил, как российский обстрел повлияет на предстоящие переговоры в Абу-Даби

По его словам, РФ накапливала ракеты и дроны, чтобы нанести массированный удар по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию, что нужно продолжать вести диалог с российской стороной при участии США по поиску путей прекращения войны. Но украинская сторона сдаваться не собирается. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Первые переговоры в Абу-Даби отсрочили российский массированный удар

В частности, глава государства ответил на вопрос, повлияет ли ночной обстрел Россией и срыв ею "энергетического перемирия" на позицию украинской переговорной группы, которая в Абу-Даби 4-5 февраля будет встречаться с делегациями США и РФ.

Как сообщил Зеленский, после первых переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 23-24 января, американская сторона в конце встречи предложила осуществить следующие шаги по деэскалации, а именно: не наносить удары по энергетической инфраструктуре.

"Если честно, они поднимали вопрос и не бить по другой критической инфраструктуре. Да. Но мы с вами видели, что и по железной дороге были удары и т.д.", - сказал Зеленский.

По его словам, по мнению американцев, ударов по энергетике не должно было быть в течение целой недели.

В то же время, как отметил Зеленский, сегодня российские захватчики во время атаки запустили 71 ракету и 450 дронов, из которых только "Шахедов" было 450. Президент подчеркнул:

"Если вы посмотрите на тот ударный комплект, который Россия хотела применить как раз в момент, когда в прошлый раз закончились переговоры в Абу-Даби, - то, в принципе, было всего меньше. И что они сделали? Они отложили удар, увеличили количество ракет и дронов, и в самые холодные дни нанесли удар. То есть, я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил".

При этом глава государства считает очень удачным предложением идею президента США Дональда Трампа не бить по энергетике. Зеленский отметил, что Трамп предложил продемонстрировать всему миру и нашему обществу, что предпринимаются шаги по деэскалации. И это происходит в период от первой встречи до следующей.

"И так оно и должно было быть, чтобы была следующая встреча, а дальше стороны продолжали говорить о других путях деэскалации, как мы видим окончание войны", - сказал Зеленский.

При этом встреча, которая состоится 4-5 февраля, изначально планировалась на 1 февраля, но отсрочка произошла не по вине Украины.

"Встреча была отложена по причинам, которые пришли с других сторон. И, то есть, на наш взгляд, демонстрация деэскалации должна была бы продолжаться", - сказал Зеленский.

В то же время, в связи с российским ночным обстрелом, это не было продолжено.

"И я еще раз говорю, что это не подарок, потому что они ударили в полтора раза большим пакетом ракет и дронов, чем могли бы на тот момент", - добавил Зеленский.

Планы переговорной команды Украины на следующие переговоры в Абу-Даби

"Безусловно, мы будем поддерживать, если будут аналогичные предложения от американцев - мы будем поддерживать деэскалационные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как отметил президент, украинская команда в Абу-Даби должна получить информацию от российской стороны относительно озвученных ранее позиций Украины и США. Потому что в январе российская делегация поехала донести Владимиру Путину услышанную информацию о позиции Украины и позиции США. Он сказал:

"Поехала, понимая позицию Украины, понимая позицию Соединенных Штатов Америки, которая поехала тогда к своему лидеру и вернется сейчас с какой-то реакцией. И, в принципе, этот feedback и будут обсуждать стороны".

Украинская делегация будет на связи с Зеленским, чтобы информировать о российской позиции.

"Они со мной свяжутся, услышим: что они [россияне] привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, украинская переговорная команда знает, что "нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается".

Переговоры с РФ в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, Зеленский убежден в том, что достичь достойного и длительного мира реально, поэтому Украина готова к соответствующим шагам.

В частности, на этой неделе, 4-5 февраля, в Абу-Даби состоится следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

После переговоров, которые состоялись в ОАЭ 23-24 января, ведущие западные СМИ писали, что вопрос будущего Донбасса остается нерешенным. США готовы предоставить гарантии безопасности Украине только после подписания мирного соглашения с Россией. При этом в Соединенных Штатах отстаивают позицию, что Украина должна вывести войска из той части Донецкой области, которую российские захватчики не могут оккупировать силой.

