Россия нанесла самый мощный удар по украинской энергетике с начала года, - ДТЭК

В ДТЭК отмечают, что после очередной атаки РФ энергосистема работает с серьезными ограничениями.

В ночь на 3 февраля Российская Федерация нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, сообщает Telegram-канал ДТЭК

Отмечается, что под вражеской атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии.

"Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. Также ракетами и дронами атакован объект ДТЭК Одесской области", - отмечается в сообщении.

В компании добавляют, что в результате атаки России тысячи людей остались без света.

В ДТЭК также напоминают, что из-за последствий очередной российской атаки на энергетику часть Левобережья Киева - в частности Днепровский и Дарницкий районы - вынужденно перешли на экстренные отключения. При этом на Правобережье столицы действуют временные почасовые графики отключений света.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов", - подытоживают в ДТЭК.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района столицы остались без отопления.

Также россияне нанесли беспрецедентный удар по энергетике Харькова. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удары шли целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

По словам нардепа Сергея Нагорняка, в результате атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра, Одессы получили серьезные повреждения.

