РФ делает акцент на скорости: капитан объяснил новую тактику вражеских ударов

Украина сбивала около 80% российских "Калибров", отметил Андрей Рыженко.

Во время атаки РФ по Украине в ночь на 3 февраля враг использовал значительное количество сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет. На это в эфире "Radio NV" обратил внимание Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.)

"Я думаю, что это связано с тем, что дозвуковые ракеты достаточно эффективно сбиваются нашей системой ПВО, в том числе "Калибры". "Калибр" - это мощная ракета, она достаточно точная. Она сделана фактически из иностранных компонентов, ее авионика. Но она дозвуковая и около 80% этих ракет наша система ПВО сбивала. И, кстати, их стоимость достаточно высока. Россия оценивает их в 6 млн долларов. Это в четыре раза больше, чем, например, ракета "Томагавк", – сказал Рыженко.

Он добавил, что такая стоимость российских "Калибров" может быть связана с тем, что компоненты для этих ракет Москва закупает через "серые схемы". В то же время Риженко отметил, что РФ применила во время атаки по Украине и более 400 "Шахедов".

Видео дня

"Достаточно серьезный процент был у реактивных Шахедов, опять же с большей скоростью. То есть Россия сейчас делает акцент именно на скорости действий, чтобы не позволить нам перехватить эти атаки", – добавил Рыженко.

Российская атака: что известно

Ранее в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 3 февраля российские оккупанты атаковали Украину 521 средством воздушного нападения. Силы обороны сбили и подавили 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников разных типов.

По информации ДТЭК, эта атака РФ стала самой массированной по украинской энергетике с начала года. В компании отметили, что удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре.

Вас также могут заинтересовать новости: