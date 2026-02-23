В Британии жителям одного из сел приказали покинуть его и не возвращаться: что с ним не так

Жители Имбера были принудительно выселены из своих домов.

Всего в нескольких шагах от древнего памятника Стоунхендж расположено скрытое село, которое как будто застыло во времени. Речь идет о селе Имбер в графстве Уилтшир, которое стоит без жителей, а его здания разрушаются. Об этом пишет The Mirror.

"Эта некогда оживленная приходская церковь на равнине Солсбери теперь остается жутко тихой, отрезанной от цивилизации и доступной для посетителей только несколько дней в году", - отмечается в материале.

Как оказалось, жители Имбера были принудительно выселены из своих домов в 1943 году, когда приближалась война.

"Считается, что местные жители надеялись вернуть свои дома после окончания конфликта, но разрешения на возвращение так и не было предоставлено. Солсберийская равнина впоследствии превратилась в крупнейший военный учебный полигон Великобритании, который сейчас занимает площадь более 94 000 акров (38 тысяч гектаров - УНИАН)", - добавили в The Mirror.

Несмотря на то, что есть свидетельства, что в Имбере существовала небольшая община еще в 967 году н.э., а в "Книге суда дня" 1086 года есть упоминание о поселении, на момент эвакуации в селе проживало более 150 жителей.

"В XIV веке население села достигло пика в примерно 250 жителей, а к 1940-м годам сократилось до примерно 152. После конфликта село оплакивало 28 своих мужчин, которые служили в армии", - рассказали в издании.

Известно, что многие постройки в поселении были повреждены взрывами во время и после конфликта, а также военными учениями, а позже еще больше ухудшились из-за воздействия природных факторов. Поэтому даже если бы бывшим жителям разрешили вернуться, недвижимость была бы непригодной для жизни.

В то же время церковь Святого Джайлза в Имбере сохранилась такой, какой она всегда была, под охраной в епархии Солсбери.

Уже в 1987 году церковь получила статус памятника архитектуры I категории и остается важным местом для тех, кто хочет почтить память о деревне и ее некогда процветающей общине.

"Ежегодно, примерно в день Святого Джайлза, проводится служба, на которую собираются бывшие жители, солдаты, которые тренировались в деревне, и другие члены общественности. Еще одна служба проводится в субботу перед Рождеством, по обычаю, установленному в 2009 году", – подчеркнули в Mirror.

