В Британии находится каменная деревня, в которой можно встретить аналог Стоунхенджа

Вход на территорию бесплатный.

В Англии находится графство Нортамберленд, в котором есть деревня Даддо, где можно встретить северный аналог Стоунхенджа. Об этом пишет Mirror.

"Однако камни - не единственная привлекательность этого места, ведь с вершины холма открывается потрясающий панорамный вид на окружающий ландшафт. Глядя на юг, вы можете любоваться холмистыми холмами Чевиот, а на севере виднеются часто заснеженные холмы Ламмермуир", - отмечают в издании.

Камни Даддо

Как пишет Chronicle Live, через ферму Даддо можно начать приятную прогулку к камням. Также Даддо расположено всего в нескольких минутах от деревень Форд и Этал, каждая из которых предлагает собственные красивые маршруты к пяти камням.

Видео дня

"Расположенные всего в нескольких милях к югу от шотландской границы, до 1903 года здесь было только четыре камня, а затем был установлен пятый. Изначально здесь стояло семь камней, как установили археологи на основе двух следов, оставленных отсутствующей парой во время раскопок в 1890-х годах", - рассказали в Mirror.

Эти камни изготовлены из нежного песчаника и выдержали 4000 лет суровых северных условий. Вход на территорию и парковка на обочине вдоль травы бесплатные, несмотря на то, что движение по узким сельским дорогам требует осторожности.

"Мы любим красивые каменные круги, и Даддо нас не разочаровало. Это был небольшой объезд по пути в Эдинбург после посещения замка Бамбург, и мы рады, что остановились. Его было легко найти с помощью Google Maps и вывешенных знаков. Мы припарковались на обочине дороги и прошли по грунтовой тропе к камням, примерно в 10 минутах ходьбы от того места, где мы остановились. 5 камней выглядят точно так же, как на фотографии, но они в отличном состоянии и стоят прямо. Мы были там одни и могли фотографироваться и отдыхать в кругу, пока не пришлось продолжать путешествие. Безусловно, это стоило объезда", - рассказал посетитель на Trip Advisor.

Елизаветские стены

Также в Mirror советуют посетить Берицкие городские стены, которые находятся всего в 15 минутах езды от камней.

"Эти укрепления предлагают впечатляющий и богатый историей маршрут для прогулок вокруг этого английского пограничного поселения. Построенные в 1558 году для защиты от шотландского вторжения, эти Елизаветинские укрепления являются единственными в Британии сохранившимися в целости крепостными стенами той эпохи", - добавили в материале.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, в Австралии есть "страшная" железная дорога, которая имеет самый крутой спуск в мире. Она движется со скоростью четыре метра в секунду под углом 52 градуса через туннели в скалах и долину Джеймисон.

Также сообщалось, что в Японии есть странная железнодорожная станция, которая не имеет входа и выхода. К этой станции не ведут ни дороги, ни пешеходные дорожки, и из-за ее сельского расположения до нее можно добраться только поездом.

Вас также могут заинтересовать новости: