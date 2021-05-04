В 2020 году масштабный пивной фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

Проведение крупнейшего в мире пивного фестиваля Октоберфест снова отменили.

Читайте такжеСаудовская Аравия откроет границы с середины маяОб этом пишет DW.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер после встречи с бургомистром Мюнхена Дитером Райтером заявил, что как "глобальный праздник" Октоберфест снова провести невозможно.

Это связано с риском заражения на празднике, который посетит много людей.

Правительство земли также будет рекомендовать органам местной власти отменить меньшие народные праздники в отдельных населенных пунктах.

Справка УНИАН. Октоберфест-самый большой пивной фестиваль в мире. Он проходит в Мюнхене с 1810 года в конце сентября - начале октября и длится две недели.

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Автор: Людмила Жерновская