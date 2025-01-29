Завершить строительство нового участка железной дороги из Таиланда в Китай через Лаос планируется к 2030 году.

Несмотря на то, что некоторые туристические направления Таиланда являются самыми переполненными в мире, власти страны продолжают работать над привлечением дополнительным потоков туристов.

В частности, Таиланд активно развивает железнодорожное сообщение. Правительство страны заявило, что новый 609-километровый участок высокоскоростной железной дороги, который соединит Таиланд с Китаем через Лаос, начнет работу в 2030 году, почти на десятилетие позже, чем планировалось изначально, пишет Reuters.

На данный момент завершено более трети строительства – на 220-километровом участке, соединяющем столицу Бангкок с тайландским городом Накхонратчасима, а вся линия до Нонгкхая на границе с Лаосом будет готова к 2030 году, отетил представитель правительства Таиланда Джираю Хунгсуб.

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Железнодорожная линия стоимостью 6 миллиардов долларов и протяженностью 1000 км от столицы Лаоса Вьентьяна до юго-западного китайского города Куньмин начала работу в 2021 году. К 2023 году эта линия соединится с таиландским Нонгкхаем через Вьентьян.

Как отмечает издание, это заявление было сделано через год после того, как Китай призвал Таиланд ускорить развитие железнодорожной линии. Обсуждения проекта начались почти два десятилетия назад, а в 2017 году Таиланд и Китай подписали соглашения о строительстве железнозной дороги с планами начать эксплуатацию в 2021 году. Но строительство столкнулось с задержками из-за разногласий по финансированию и проектированию, а также с перебоями из-за пандемии COVID-19.

Этот план является частью инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области торговли и инфраструктуры "Один пояс, один путь", которая включает планы по трем маршрутам, начинающимся в Куньмине и проходящим через Мьянму, Таиланд и Вьетнам.

Вьетнам планирует построить высокоскоростную железнодорожную линию протяженностью 1541 км, которая свяжет два его крупнейших города, Ханой и Хошимин, стоимостью более 67 миллиардов долларов, планируя начать эксплуатацию в 2035 году. Страна также планирует построить железную дорогу стоимостью 7,2 миллиарда долларов от границы с китайской провинцией Юньнань до Ханоя, порта Хайфон и города Халонг.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах Таиланда легализовать казино, чтобы заманить еще больше туристов.

Кроме того, с января 2025 года в Таиланде официально легализировали однополые браки, так что власти страны также рассчитывают увеличить туристические потоки за счет "радужного туризма".

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