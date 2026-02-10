Город-призрак с фальшивыми окнами: в Британии есть необычный поселок с заброшенными домами

Когда-то Горден был домом для шахтеров, а сейчас люди стремятся его покинуть.

В Великобритании есть город-призрак, в котором жилье продают всего за один фунт стерлингов, а многие здания имеют поддельные двери и окна. Как пишет Express, блогер Элли Уитби, автор YouTube-канала EllieMarieTV, исследовала бывший шахтерский поселок Горден в графстве Дарем, который сегодня усеян заброшенными домами.

Когда-то Горден был домом для угольной шахты Horden Colliery – одной из крупнейших в Великобритании до ее закрытия в 1987 году. После этого поселок постепенно пришел в упадок, и сейчас здесь много заброшенных домов. В видео Элли показала, как вместе с другом заехала в Горден: камера зафиксировала улицу, почти полностью заставленную домами с забитыми досками дверями и окнами. Но блогерша решила поговорить с местным жителем.

Мужчина, который прожил в поселке всю жизнь и пожелал остаться неназванным, кратко описал ситуацию: "Здесь все плохо". Но, показав на одно из "окон", добавил:

"Это просто жалко. Посмотрите на эти окна – это фальшь. Там и двери не настоящие, просто пластиковые накладки".

По его словам, в доме кто-то действительно живет – без электричества, воды и каких-либо коммунальных услуг.

Продолжая съемку, Элли отметила, что "на каждый реальный дом здесь приходится два заброшенных" с фальшивыми окнами и дверями, которые в окружном совете Дарема ранее называли "декоративными оболочками". Она говорит, что увиденное "очень странное" и обратила внимание на то, что почту здесь засовывают под поддельные окна – ведь почтальонам банально некуда класть корреспонденцию.

Блогер также показала дом, где вообще не было целого окна, и показала "худшие фальшивые двери" в дом, в темноте которого был слышен кашель. То есть, дом, который выглядел заброшенным, на самом деле заселен.

"Еще в 2015 году телеканал Channel 4 сообщал, что почти 160 домов в восточном Дареме стояли пустыми. Тогда жилищная ассоциация Accent управляла 361 объектом в Гордене и Блэкхолле. Компания предлагала продать 130 домов совету графства Дарем всего за £1, однако, по сообщениям, власти отказались, заявив, что даже по такой цене ремонт обойдется слишком дорого", - говорится в статье.

Элли также связалась с человеком, который приобрел дом в Гордене. Тот рассказал, что купил дом "вслепую", как инвестиционный проект. Но местные хулиганы увидели, что внутри ведутся работы, ворвались внутрь, украли лестницу и вынесли пол. По словам мужчины, полиция "фактически пошутила", посоветовав не покупать "ничего другого в этом районе".

По мнению местных жителей, единственное, что можно сделать для города – вывезти оттуда всех хороших людей и "сравнять это место с землей".

Руководитель отдела планирования и жилищной политики совета графства Дарем Майкл Келлехер заявил The Sun:

"Мы рады, что посетители в своем видео отметили дружелюбие и теплоту жителей Гордена. В то же время мы осознаем, что поселок, как и многие другие общины по всей стране, сталкивается с серьезными вызовами. Именно поэтому мы делаем все возможное в пределах имеющихся ресурсов, чтобы способствовать восстановлению и поддерживать общественные инициативы в интересах местных жителей".

