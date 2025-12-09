Целью является разгрузить местные дороги и защитить жителей от шума и перегрузки.

С 20 декабря в австрийской федеральной земле Тироль вводят запрет на объездные маршруты для путешественников, попавших в пробки на автомагистралях, пишет издание Der Spiegel.

С началом зимнего сезона в австрийском Тироле вступают в силу определенные ограничения для водителей. Если на автомагистрали образовалась пробка, туристы не смогут свернуть на местные дороги, чтобы обойти очереди.

Отмечается, что это нужно для удержания трафика и избежания пробок на дорогах в населенных пунктах и для обеспечения нормальной жизни местных жителей, которые жаловались на шум, выхлопы и пробки.

Региональный советник по вопросам транспорта Рене Цумтобель настаивает, чтобы навигационные сервисы начали обязательно вносить эти ограничения в свои карты. Он отмечает, что навигаторы часто предлагают альтернативные маршруты, независимо от того, насколько непригодны предложенные дороги.

Запрет на движение действует до понедельника 6 апреля 2026 года в выходные и праздничные дни с 7:00 до 19:00 на выбранных дорогах в районах Куфштайн, Ройтте, Имст и Швац. Из-за ремонта моста Люг ограничения также введены в районе Инсбрука и в долине Випптали с 27 декабря по 1 марта 2026 года.

На отдельных участках установят светофоры для регулирования движения. Также полиция и органы дорожного надзора будут контролировать соблюдение запретов на движение на определенных транспортных узлах.

