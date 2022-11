Среди прочих, в список попали менее раскрученные локации в Италии, Португалии, Германии, Японии, Бразилии, США и Румынии.

Британская тревел-писательница Клаудиа Мартин в своей новой книге "Скрытые места: от тайных берегов до священных святынь (Чудеса нашей планеты)" / Hidden Places: From Secret Shores to Sacred Shrines (Wonders Of Our Planet) перечислила малоизвестные места по всей планете Земля, которые обязательно стоит посетить любителям путешествий.

"Вдали от музеев Парижа, небоскребов Нью-Йорка или пляжей Средиземного моря бесстрашные путешественники могут найти странные и удивительные места, которые мало посещаются и мало известны", – цитирует Daily Mail автора книги.

Книга проиллюстрирована 180 фотографиями "скрытых сокровищ" в разных уголках планеты, среди которых:

Деревня Чивита-ди-Баньореджо в Италии, которую также называют "умирающим городом". Такое пугающее прозвище населенный пункт получил из-за постоянных эрозий и оползней, постепенно "убивающих" некогда процветающий город.

Трансфэгэрашское шоссе в Румынии, которое соединяет Валахию с Трансильванией и считается одной из красивейших дорог в мире. В его окрестностях также находятся немало природных и исторических достопримечательностей, включая резиденцию Влада Дракулы. Впрочем, из-за позднего таянья снега на высокогорном участке сквозное движение по дороге между северными и южными склонами Карпат открыто только с 30 июня по 1 ноября, и только в светлое время суток.

Городок Кохем в Германии, расположенный на реке Мозель в земле Рейнланд-Пфальц. Известен одноименной крепостью, пряничными домиками и виноградниками на склонах вдоль реки.

К слову, в окрестностях Кохема очень популярны речные круизы.

Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис в Бразилии, где в сезон дождей между песчаными дюнами образуется множество живописных лагун.

Острова Апостола в США, представляющие из себя группу из 22 скалистых островов на озере Верхнем в штате Висконсин. Особенно рекомендуется посещать его в зимний период, когда островные пещеры заполняются ледяными сталактитами.

Дом-валун в Португалии, расположенный между городом Фафе и селением Кабесейраш-ди-Башту на севере страны.

Это необычное сооружение было построено между 1972 и 1974 годами из четырех больших валунов в качестве стен и фундамента.

Приморский парк Хитачи в Японии, привлекающий туристов бескрайними цветочными полями. Самой большой популярностью парк пользуется в сезон цветения голубых цветов немофилы, однако также в другие периоды года здесь массово цветут маки, цинии, подсолнухи и многие другие живописные растения.

Как сообщал УНИАН, ранее Азорские острова и Северная Греция были признаны самыми недооцененными туристическими направлениями в Европе по итогам 2022 года.

