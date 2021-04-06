В Центральной Италии находится деревня Чивита-ди-Баньореджо (Civita di Bagnoregio), которую также называют "умирающим городом".
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Такое пугающее прозвище населенный пункт, репортаж из которого показал фотосервис Reuters, получил из-за постоянных эрозий и оползней, постепенно "убивающих" некогда процветающий город.
Деревня Чивита-ди-Баньореджо была основана этрусками примерно 2500 лет назад на рыхлом вулканическом туфе, который и сформировал гору. Однако со временем почва начала подвергаться эрозии, и жить здесь становилось все опаснее.
В итоге, в 1695 году основная масса жителей, муниципальная власть и здешний епископ из-за сильного землетрясения, которое ускорило эрозию, вынуждены были переехать из Чивита-ди-Баньореджо в соседнюю коммуну Баньореджо у подножья горы. Вскоре город окончательно пришел в упадок.
В наши дни Баньореджо известен как маленький, процветающий город, в то время как Чивита-ди-Баньореджо находится на грани вымирания. Сейчас на территории Чивита-ди-Баньореджо имеются действующие церковь, ресторанчики, кафе, закусочные, мини-отели и сувенирные лавки, в которых также продаются керамика и типичные итальянские продукты. Попасть в деревню из города можно только по одному единственному мосту.
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