В целом список National Geographic традиционно поделен на пять категорий: "Культура", "Природа", "Приключения", "Сообщество" и "Семья".

Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.

Как пишет издание, в 2023 году общей для рейтинга стала тема "Лучшее в мире", посвященная туристическим направлениям и впечатлениям, которые используют преимущества туризма для укрепления местных сообществ и окружающей среды – как естественной, так и искусственной.

Новинкой в ​​этом году стала категория "Сообщество", охватывающая места для отдыха, посещая которые туристы могут помочь местным сообществам сохранить и восстановить их, а также места, где проводится новаторская работа в области экотуризма, устойчивого развития и инклюзивных путешествий.

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В целом список традиционно поделен на пять категорий: "Культура" (исследования истории и культурного наследия), "Природа" (побег в дикие красивые места), "Приключения" (увлекательные мероприятия в захватывающих дух местах), "Сообщество" (сохранение сообщества и благотворительность) и "Семья" (образовательные путешествия для всех поколений).

"За последние несколько лет мы познали так много изменений и сбоев в том, как мы исследуем, поэтому со списком этого года мы действительно хотели вернуться к выявлению положительных историй о направлениях и сообществах. Вместе с нашей командой экспертов по путешествиям и редакторов мы глубже погрузились в места по всему миру, которые предлагают уникальные и полезные впечатления как для местных жителей, так и для путешественников: места, где посетители в конечном итоге поддерживают и сохраняют, а не наносят ущерб окружающей среде и сообществу. Мы также усердно работали над тем, чтобы включить в список менее известные жемчужины, столь же вдохновляющие альтернативы местам, которые оказались переполненными", – рассказала Эми Алипио National Geographic Travel.

Культура

Аппиева дорога, Италия

Пусан, Южная Корея

Гроты Лунмэнь, провинция Хэнань, Китай

Египет

Чарльстон, Южная Каролина

Природа

Шотландское нагорье

Ботсвана

Словения

Национальный парк Биг-Бенд, Техас

Азорские острова

Приключения

Новая Зеландия

Чокекирао, Перу

Юта

Австрийские Альпы

Национальный парк Откровения, Мексика

Сообщество

Острова Додеканес, Греция

Милуоки, Висконсин

Альберта, Канада

Лаос

Гана

Семья

Тринидад и Тобаго

Сан-Франциско, Калифорния

Колумбия

Манчестер, Великобритания

Швейцария

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали, в каких городах мира резко вырастут цены на отели в 2023 году.

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