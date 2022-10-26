Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.
Как пишет издание, в 2023 году общей для рейтинга стала тема "Лучшее в мире", посвященная туристическим направлениям и впечатлениям, которые используют преимущества туризма для укрепления местных сообществ и окружающей среды – как естественной, так и искусственной.
Новинкой в этом году стала категория "Сообщество", охватывающая места для отдыха, посещая которые туристы могут помочь местным сообществам сохранить и восстановить их, а также места, где проводится новаторская работа в области экотуризма, устойчивого развития и инклюзивных путешествий.
В целом список традиционно поделен на пять категорий: "Культура" (исследования истории и культурного наследия), "Природа" (побег в дикие красивые места), "Приключения" (увлекательные мероприятия в захватывающих дух местах), "Сообщество" (сохранение сообщества и благотворительность) и "Семья" (образовательные путешествия для всех поколений).
"За последние несколько лет мы познали так много изменений и сбоев в том, как мы исследуем, поэтому со списком этого года мы действительно хотели вернуться к выявлению положительных историй о направлениях и сообществах. Вместе с нашей командой экспертов по путешествиям и редакторов мы глубже погрузились в места по всему миру, которые предлагают уникальные и полезные впечатления как для местных жителей, так и для путешественников: места, где посетители в конечном итоге поддерживают и сохраняют, а не наносят ущерб окружающей среде и сообществу. Мы также усердно работали над тем, чтобы включить в список менее известные жемчужины, столь же вдохновляющие альтернативы местам, которые оказались переполненными", – рассказала Эми Алипио National Geographic Travel.
Культура
- Аппиева дорога, Италия
- Пусан, Южная Корея
- Гроты Лунмэнь, провинция Хэнань, Китай
- Египет
- Чарльстон, Южная Каролина
Природа
- Шотландское нагорье
- Ботсвана
- Словения
- Национальный парк Биг-Бенд, Техас
- Азорские острова
Приключения
- Новая Зеландия
- Чокекирао, Перу
- Юта
- Австрийские Альпы
- Национальный парк Откровения, Мексика
Сообщество
- Острова Додеканес, Греция
- Милуоки, Висконсин
- Альберта, Канада
- Лаос
- Гана
Семья
- Тринидад и Тобаго
- Сан-Франциско, Калифорния
- Колумбия
- Манчестер, Великобритания
- Швейцария
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты спрогнозировали, в каких городах мира резко вырастут цены на отели в 2023 году.