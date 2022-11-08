В World Travel Market советуют туристам обратить внимание на Азорские острова и Северную Грецию.

Азорские острова и Северная Греция признаны самыми недооцененными туристическими направлениями в Европе по итогам 2022 года.

Согласно отраслевому отчету World Travel Market (WTM) London за 2022 год, 14,5% респондентов, принявших участие в исследовании, указали, что Азорские острова были самым недооцененным направлением в мире, а еще 14% – выссказались за Северную Грецию, сообщает SchengenVisaInfo.

В частности, автономный регион Португалии Азорские острова привлекает путешественников благодаря своей природной красоте, дикой природе и непринужденному образу жизни. В июле 2022 года количество пассажиров, прибывших на Азорские острова, достигло самого высокого уровня за пять лет: всего в местных аэропортах приземлились 252 483 пассажира.

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Для Северной Греции 2022 год также ознаменовался ростом количества прибывающих пассажиров. Данные WTM London показывают, что, хотя Северная Греция не так посещаема, как юг материка и другие острова, ей есть что предложить.

"Гора Олимп, самая высокая гора страны, долгое время была мифическим местом, где, как говорили, жили боги Древней Греции. Литохоро, известный как Город Богов, находится примерно в 100 км от Салоников, второго по величине города Греции", – говорится в заявлении WTM London, предлагающем большему количеству людей посетить эту часть Греции.

WTM London подчеркнул, что полуостров Халкидики также является потрясающей частью Греции.

Топ-10 самых недооцененных туристических направлений в Европе:

1. Азорвские острова, Португалия (14,5%).

2. Северная Греция (14%).

3. Болгария (10%).

4. Шотландия (10%).

5. Эстония (9,5%).

6. Нидерланды (9%).

7. Сицилия, Италия (9%).

8. Словения (9%).

9. Уэльс (8%).

10. Братислава, Словакия (7%).

Куда поехать в отпуск в 2023 году

Ранее аАмериканская финансовая корпорация AMEX назвала 10 популярных туристических направлений, отдых по которым путешественники уже вовсю бронируют на 2023 год.

До этого авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.

Вместе с тем, в октябре 2022 года назвали победителей ежегодной премии World Travel Awards Europe 2022, считающейся аналогом "Оскара" в сфере туризма. Абсолютным триумфатором церемонии стала Португалия, которая в целом получила в этом году около 30 наград, в том числе в главной категории "Лучшее туристическое направление в Европе".

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