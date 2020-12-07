Министр рассказал, будет ли Украина закрывать границу и ограничивать работу аэропортов.

В случае введения локдауна в Украине, вероятнее всего, не будут ограничивать работу аэропортов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "РБК-Украина".

По словам главы МИД, этой позиции придерживается он лично, считая закрытие аэропортов и запрета на въезд иностранцев в Украину нецелесообразным.

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"Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - рассказал Кулеба.

Министр заверяет, что зарубежному отдыху украинцев локдаун не грозит.

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Автор: Юрий Годован