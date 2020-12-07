В случае введения локдауна в Украине, вероятнее всего, не будут ограничивать работу аэропортов.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "РБК-Украина".
По словам главы МИД, этой позиции придерживается он лично, считая закрытие аэропортов и запрета на въезд иностранцев в Украину нецелесообразным.
Читайте такжеВведенный в Турции комендантский час не будет распространяться на туристов
"Объясню логику. Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытия аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - рассказал Кулеба.
Министр заверяет, что зарубежному отдыху украинцев локдаун не грозит.
Локдаун в Украине и туризм: что важно знать этой зимой
- В ВОЗ предложили ввести "электронные сертификаты вакцинации" для путешественников
- Локдаун пока не угрожает отдыху украинцев за рубежом - глава МИД
- Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: по прибытию из Франции больше не придется идти на самоизоляцию
- В МИД рассказали, когда в ЕС откроют границы для украинцев
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.