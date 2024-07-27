Прикоснуться к истории: как самостоятельно организовать путешествие в Помпеи

Гибель древнеримского города Помпеи в результате землетрясения во время извержения вулкана Везувий – одна из самых масштабных трагедий за все время существования человечества. В наши же дни его руины привлекают внимание миллионов туристов, которые хотят собственноручно прикоснуться к истории. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, как лучше всего организовать самостоятельную экскурсию к этому месту.

Посещая итальянский Неаполь (наш большой материал о городе можно почитать по ссылке), большинство туристов непременно отправляются на экскурсию к руинам древнеримского города Помпеи, полностью стертого с лица земли во время извержения вулкана Везувий в 1 веке нашей эры. В огромном археологическом парке, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетители могут затеряться чуть ли не на весь день, особенно когда они едут туда самостоятельно и их никуда не подгоняет гид-экскурсовод.

УНИАН.Туризм самостоятельно посетил Помпеи и готов поделиться ценными советами, как туда попасть и что стоит учесть.

Немного истории

Мы не будем слишком глубоко погружаться в историю – все это вы сами можете почитать в Википедии. Если коротко, древнеримский город Помпеи был основан в 6 веке до нашей эры в районе современного региона Кампания в Италии, неподалеку от Неаполя. Это был процветающий и богатый город, где было все – от роскошных вилл и величественных храмов до общественных туалетов и публичных домов.

Однако все это было разрушено до основания в 79 году нашей эры, когда в результате извержения вулкана Везувий погибли сами Помпеи, а также соседние города Геркуланум и Стабии. Лава, пепел и разрушительное землетрясение налетели настолько быстро, что у местных жителей не было никаких шансов на спасение.

Позже раскопки обнаружили эти города под многометровой толщей лавы такими, какими они были до бедствия: улицы, дома с полным обустройством, фрески, а также застывшие люди и животные, которые не успели спастись.

Сейчас туристы могут увидеть на территории огромного археологического парка "Помпеи" остатки его улиц, руины Форума, религиозных сооружений, жилых домов, в том числе очень богатых, и различных учреждений, в которых местные жители устраивали свой досуг.

На входе же в парк гостей встречает амфитеатр, где в 1972 году давала большой концерт культовая рок-группа Pink Floyd – в те времена, когда Роджер Уотерс еще не сошел с ума и не начал поддерживать диктатуры и террористические режимы. Сейчас в коридорах амфитеатра можно увидеть информационные стенды и постеры, посвященные этому шоу.

Особое внимание привлекают фрески на стенах зданий в Помпеях. Ученые до сих пор ломают головы над секретами их технологии, ведь эти картины не только хорошо сохранились до наших дней, несмотря на все удары судьбы, но и имеют чрезвычайно яркие краски.

Новые находки, проливающие свет на эту трагедию, продолжают находить до сих пор.

Новые Помпеи

В наши дни прямо у входа в разрушенные Помпеи расположен современный одноименный город с населением чуть более 25 тысяч человек, датой основания которого считается 1891 год, хотя, конечно, и до этого в этой местности проживали люди.

Но именно на стыке 19-20 веков его начали активно развивать, главным образом благодаря усилиям и финансированию итальянского адвоката Бартоло Лонго с весьма насыщенной биографией. Хотя он был выходцем из глубоко верующей католической семьи, во время учебы в университете Лонго спутался с дурной компанией и даже присоединился к сатанинскому культу. Далее были депрессия и стремление к искуплению, ради которого он в 1871 году перебрался в Помпеи, где присоединился к благотворительной группе, которая помогала бедным. Вскоре после этого он начал активно развивать город (конечно, начиная с церквей). Бартоло настолько активно искупал свои грехи, что в 2003 году Папа Иоанн Павел II даже канонизировал его.

Умер Лонго аж в 1926 году в возрасте 85 лет, за это время успев сделать из Помпеев довольно симпатичный городок. Самым известным сооружением там является возведенная им Церковь Девы Марии Розария – площадь, на которой она расположена, сейчас носит имя ее создателя.

В общем, советуем выделить немного времени, чтобы прогуляться по уютному городку Помпеи, чтобы рассмотреть местную архитектуру и перекусить в местных кафешках.

Как доехать в Помпеи

Собственно, если добираться до археологического парка "Помпеи" своим ходом из Неаполя (или Сорренто, Позитано или Салерно), вам так или иначе удобнее всего будет ехать поездом или автобусом до упомянутого выше городка.

Например, из центра Неаполя в Помпеи курсируют прямые поезда Trenitalia (или с одной пересадкой в Torre Annunziata) с билетами по 3,3 евро в одну сторону. Приобрести их можно на станциях перед посадкой (и не забывайте валидировать билеты в специальных терминалах, ведь незакомпостированный проездной в Италии считается недействительным и рискует обернуться огромным штрафом).

Когда можно попасть в Помпеи

Археологический парк "Помпеи" работает круглый год, кроме дней, когда его посещение запрещено из-за сейсмической активности в регионе (а это здесь случается довольно часто).

С 1 апреля по 31 октября парк открыт с 9 утра до 19 вечера, а с 1 ноября по 31 марта – с 9 утра до 17 вечера.

При этом стоит учесть, что парк очень большой, поэтому на его посещение лучше закладывать целый день, начав экскурсию максимально рано – лучше раньше вернуться в отель, если вдруг быстро устанете, чем не успеть посмотреть что-то, потому что спешите к закрытию или на поезд.

Кроме того, начав экскурсию раньше, можно избежать гуляния под открытым небом на пике солнечной активности.

Что взять с собой в Помпеи

По сути, визит в парк "Помпеи" – это полноценный небольшой поход, поэтому и готовиться к нему следует соответствующим образом.

Во-первых, поскольку там всюду брусчатка, причем из довольно крупных булыжников, да еще и куча подъемов, там однозначно нужна только спортивная обувь, вроде треккинговых кроссовок.

Во-вторых, погода в этом регионе на берегу моря переменчива, поэтому посреди дня на вас легко может налететь ливень или же наоборот палящее солнышко, а спрятаться там особо негде. Поэтому при себе стоит иметь зонтик или дождевик, а также кепку.

В-третьих, стоит позаботиться о перекусе и воде, ведь приобрести их можно только у входов в парк. Поэтому если вы вдруг захотите воды или проголодаетесь через три часа прогулки, вам придется сначала пройти немалое расстояние до ближайшей точки продажи.

В-четвертых, хотя на входе посетителям выдают карту парка "Помпеи", перед походом туда, особенно если не планируете пользоваться услугами гида, лучше заранее выбрать для себя локации, которые вы обязательно хотите посетить, и уже вокруг них строить свой маршрут – ведь есть риск потеряться и что-то упустить.

(Туалеты на карте также советуем поискать заблаговременно).

Как приобрести билеты в Помпеи

Лучший вариант приобрести билеты в парк – онлайн на официальном сайте на конкретную дату. Таким образом еще и удается контролировать, чтобы на локации не было одновременно много людей – потому что какое же это уже удовольствие от экскурсии, если нужно пробираться сквозь толпы и невозможно сделать красивое фото.

На данный момент взрослый билет в Помпеи при покупке онлайн стоит 23,40 евро, тогда как жители ЕС в возрасте от 18 до 24 лет могут попасть туда только за 5,5 евро. Детские билеты стоят по 3 евро.

Те, кто хотят воспользоваться аудиогидом, должны доплатить 7,5 евро. В составе экскурсии с живым гидом будет еще дороже – ближе к 40 евро.

Также можно приобрести комбинированный билет на посещение археологического парка "Помпеи" и национального парка "Везувий" – стоимость такого билета составит от 39 евро. Также можно будет дополнительно заказать сопутствующие услуги, например, трансфер. При этом посещение обеих локаций будет не в один день, а разбито на два – физически пройти их за один день очень трудно.

На самом деле приобрести билеты в "Помпеи" можно и на кассе у входа –тогда даже сэкономите парочку евро. Но здесь есть нюанс: все зависит от того, в топовый ли сезон вы идете. Я посещала парк в ноябре в будний день, поэтому легко взяла билет без очереди в 11 утра. Впрочем, стоит понимать, что в "горячий" сезон летних отпусков, в выходной или праздничный день можно наткнуться и на огромную очередь.

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Помпеи – одно из тех мест на карте мира, которые туристам советуют обязательно посетить хотя бы раз в жизни. Только прибывая туда, вы понимаете почему.

Марина Григоренко

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