Поезд будет курсировать в течение всего зимнего горнолыжного сезона.

Междунарождная транспортная компания Eurostar с 20 декабря 2025 года запускает "Лыжный поезд" (Eurostar Ski train), который довезет пассажиров прямо из британской столицы на лучшие горнолыжные курорты во Французских Альпах.

Как буде курсировать поезд из Лондона в Альпы

Как сообщается на сайте компании, поезд будет отправляться с лондонского вокзала St Pancras International по субботам 09:01 с 20 декабря 2025 года по 28 марта 2026 года, с конечной станцией Бур-Сен-Морис во французском регионе Овернь-Рона-Альпы.

Назад он будет отправляться по субботам в 13:45 или по воскресеньям в 10:54, с 27 декабря 2025 года по 4 апреля 2026 года.

На пути поезд будет также делать остановки на таких станциях, как Шамбери, Альбервиль, Мутье, Эм-ля-Плань и Ландри, тем самым обеспечивая туристам удобное сообщение с популярными французскими горнолыжными курортами.

Поезд будет проводить в дороге около 8 часов, с удобной стыковкой в Лилле.

Также в Eurostar отмечают, что в поезде будет предусмотрено достаточно места для перевозки горнолыжного снаряжения, например, лыж и сноубордов.

Цена вопроса

Стоимость билетов стартует от 287 евро, если путешествовать в декабре-январе, тогда как февральские билеты предлагаются по цене от 244 евро.

При этом туристам стоит поторопиться, ведь несмотря на такую высокую цены, билеты по этому маршруту очень быстро раскупаются.

Где покататьсь на лыжах и сноубордах этой зимой

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперт по экстремальному туризму Тамара Хинсон назвала восемь прекрасных мест в Европе, где можно бюджетно покататься на лыжах зимой 2025-2026.

Также она определила лучшие места в мире, чтобы покататься на сноуборде этой зимой.

