В получасе езды от Киева находится идеальное место для отдыха.

Из-за военных действий на территории Украины найти подходящее место для летнего отдыха становится тяжело. Если для вас не принципиально ехать именно на море, но хочется красивой природы, чистых пляжей и отсутствия толп людей, можете рассмотреть для себя с. Бобрица Киевской области.

Чем уникально село Бобрица - история локации

Бобрица - это небольшое село в Бучанском районе Киевской области. Село довольно старое - первые записи о нем датируются X-XI веком, а название населенному пункту подарили бобры, которых в местных реках раньше было очень много. Интересно, что именно здесь, недалеко от села, можно увидеть части Змиевых валов - одной из самых загадочных линий обороны, построенное еще в V веке для обороны поселений Киевской Руси.

Официально село, как административную единицу, основали в 1648 году беглецы из Речи Посполитой и отряды казаков-гайдамаков. Историки пишут, что в Бобрице по этой причине никогда не было рабства и крепостного права - Приирпенье осталось свободным казацким краем. Тенденция с годами сохранялась, и кажется, будто людям помогала сама природа - во времена Второй мировой войны немцы, желая поработить украинский народ, не дошли до хутора Ковбасина, что недалеко от Бобрицы, так как леса вокруг поселений оказались для чужеземцев непроходимыми.

Сейчас Бобрица - это село, где туристы бывают редко, однако, именно там киевляне смогут обрести покой, насладиться красивой природой, тишиной и песчаными пляжами. Озеро в селе Бобрица чистое, местные приходят на пляж с детьми без возрастов. Если вам хочется остаться на несколько дней, то рядом с селом есть коттеджные городки, дачные комплексы и беседки для комфортного отдыха.

Где находится пляж Бобрица и озеро - как доехать

Озеро Бобрица - Киевская область, поэтому добираться до села нужно из Киева. Можно поехать на машине от м. Житомирская по Берестейскому шоссе, затем перед выездом из города свернуть налево, на улицу Обороны Киева. Вы должны проехать два населенных пункта - Шевченково и Белогородку, двигаясь по улице Владимирской. Затем держитесь правее и выедете на улицу Казацкую, прямо по ней и доедете до села Бобрица. Путешествие на машине займет около получаса.

Также есть возможность доехать и на общественном транспорте, но по времени дольше - примерно час. От метро Житомирская ездит автобус №749 прямо до села Бобрица. Вам нужно будет проехать 29 остановок за 40 минут и выйти на остановке "Магазин" в Бобрице. Затем еще 20 минут идти пешком, чтобы добраться до пляжа.

Некоторые киевляне и жители области приезжают на велосипедах. На своей странице в TikTok девушка показала, как ей удался такой вариант маршрута, какие дороги на подъезде к селу и что она увидела, преодолев такой путь.

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