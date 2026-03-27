В Германии хотят превратить целые деревни в туристические отели

Новая модель может помочь сохранить местный бизнес, в частности пекарни и небольшие отели.

На юго-западе Германии, в регионе Шварцвальд, планируют запустить необычный туристический проект: вместо традиционных отелей – целые деревни, которые будут работать как единый гостиничный комплекс. Как сообщает BILD, инициатором выступает компания Schwarzwald Tourismus, которая адаптирует итальянскую концепцию "рассредоточенной гостиницы" – когда номера расположены в разных зданиях одного населенного пункта.

Согласно идее, единого гостиничного корпуса не будет. Туристы будут жить в домах и квартирах местных жителей, завтракать в сельских пекарнях, ужинать в местных ресторанах, а центральная площадь фактически будет выполнять роль рецепции.

Авторы проекта подчеркивают: речь идет не только о туризме, но и о поддержке жизни в малых населенных пунктах. Такая модель может помочь сохранить местный бизнес – в частности пекарни и небольшие отели, которые иначе рискуют закрыться.

"Мы говорим не только о туризме, но и о развитии сел. Если все получится, удастся сохранить пекарни и гостиницы, которые иначе закрылись бы", – сказал руководитель проекта Хайде Глассштеттер.

В настоящее время идет отбор населенных пунктов для участия в программе. Уже подано три заявки, еще несколько деревень проявили заинтересованность. Среди ключевых требований – расположение всех объектов в пределах 400 метров друг от друга, а также поддержка идеи со стороны местных жителей.

