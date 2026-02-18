Рассказываем, что будет в тренде в 2026 году - какая обувь будет задавать тон всему образу.

Модная обувь весна-лето 2026 - это туфли на плоской подошве, которые носили в 90-х. Тогда в них шиковали все звезды кино и шоу-биза. Это было не только модно, но еще и очень практично. И вот теперь этот тренд возвращается на подиумы и в повседневный гардероб. Дизайнеры делают ставку на комфорт, а модницы - на ностальгию по эпохе минимализма и легкого шика.

Какая обувь будет модной в 2026 году весной и летом

Плоская подошва больше не ассоциируется с чем-то слишком простым: в сезоне весна-лето 2026 на таких туфлях можно смело делать главный акцент своего образа.

С этими моделями сочетают как летящие платья, так и деловые костюмы, и даже стиль кэжуал. Представляем четыре обувные тенденции из 90-х, которые вновь заявят о себе в этом сезоне.

Видео дня

Итак, в моде будет такая обувь на весну 2026 (женская):

Лоферы

В 90-е годы лоферы быстро завоевали популярность благодаря своей сдержанной элегантности и лаконичному стилю. Их можно было легко сочетать и с классическим черным, и с другими яркими цветами или принтами.

Так вот - лоферы и сегодня остаются универсальным и незаменимым элементом гардероба.

Старые-добрые балетки

Модная обувь лето 2026 - это также обычные балетки. Тогда, в 90-е годы, они были бешено популярными. Минимализм того времени предполагал отказ от каблуков, а балетки без лишних деталей и ярких аксессуаров создавали идеальный лаконичный образ.

Черные балетки в дуэте с белой юбкой прямого кроя стали классикой.

Балетки Мэри Джейн

Если говорить о том, какая обувь сейчас в моде женская еще, то невозможно обойти вниманием балетки Мэри Джейн. Их прозвали так благодаря героине американских комиксов начала XX века, которая всегда появлялась в характерных туфлях с круглым носком и ремешком на подъеме. Они и стали прообразом знаменитой модели.

Интересно, что изначально такие туфли были исключительно детскими, но со временем превратились в модный элемент взрослого гардероба. Их дизайн - это сочетание детской романтичности с удобством и практичностью.

Сегодня бренды переосмысливают эту классику: на пике популярности снова модели в балетном стиле, с заклепками, стразами, бархатные или с леопардовым принтом.

Туфли на шнуровке

Оксфорды и броги в 90-е годы стали настоящей иконой стиля. Они сочетали в себе элементы мужской строгости и женской элегантности, а ценили их за аккуратную отделку, лаконичные линии и баланс между брутальностью и утонченностью.

Тогда и сейчас их предлагают носить с белыми носками или темными колготками, брючными костюмами, миди- и мини-юбками.

Простые, но стильные лаконичные модели без каблука 90-х, в отличие от вычурных туфель 80-х, стали символом новой эпохи. Сегодня они все так же остаются актуальными - ведь истинный стиль не подвластен времени.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какой будет мода 2026 - к нам возвращаются 7 культовых вещей из 80-х.

Вас также могут заинтересовать новости: