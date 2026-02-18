Туристы из Индии и Китая вытесняют американцев в Европе, - Independent

Потеря богатого американского туриста, похоже, пройдет незаметно для Европы.

На фоне заметного ухудшения отношений между Европой и США, не только европейцы теперь избегают туристических поездок в Америку, но и американцы сократили количество визитов в Старый Свет. Этим, похоже, пользуются путешественники из Китая и Индии, пишет Independent.

Издание ссылается на данные Европейской туристической комиссии, где ожидают, что количество путешественников из Америки в этом году вырастет на 4,2%, тогда как количество китайских туристов в Европу вырастет на 28%, индийских – на 9%.

Однако данные платформы Cirium, анализирующей авиаперевозки, свидетельствуют о тренде к падению туристического потока между США и Европой. Так, бронирование авиабилетов из Европы в США в период с октября до конца января уже сократилось на 14,2%, а бронирование из США в Европу – на 7,3%.

Однако убытие американских туристов не мешает Европе наращивать доходы в отрасли, поскольку на континент едут гости из других концов света. Ожидается, что общее количество иностранных гостей в Европе в этом году вырастет на 6,2%.

"Европа продолжает выделяться как надежное направление, хорошо подготовленное к реагированию на растущий спрос на более гибкие путешествия и путешествия, ориентированные на впечатления", – заявил глава Европейской комиссии по вопросам путешествий Мигель Санс.

Это согласуется с отчетами основных европейских перевозчиков, включая Lufthansa и Air France-KLM. Они сообщают о стабильном росте спроса на их премиальные предложения, в то время как бронирование эконом-класса для трансатлантических путешествий сократилось.

