В Украине дорожает картофель: сколько уже стоит килограмм

Запасы качественных овощей постепенно сокращаются.

Цены в Украине на картофель на этой неделе выросли до 7-14 гривень за килограмм. Овощ подорожал в среднем на 17% по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, главной причиной роста цен стало постепенное сокращение запасов качественного картофеля в хранилищах.

Фермеры, не имеющие мощностей для длительного хранения, распродали картофель еще до Нового года. Поэтому эксперты не исключают традиционных массовых поставок импортных овощей на внутренний рынок перед новым урожаем.

В целом, именно качественного картофеля сейчас не хватает – из-за длительных дождей во время сбора урожая в прошлом году. Погода негативно сказалась не только на товарном виде овоща, но и на его лежкости.

В Украине картофель сейчас стоит в среднем на 56% дешевле, чем год назад.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

Картофель весовой в Varus продают по 15,5 грн/кг.

В Novus белый картофель стоит 18,49 гривни за килограмм.

Стоимость картофеля в АТБ составляет 14,29 грн/кг.

За прошедшую неделю среди ходовых овощей подорожали морковь и чеснок. Отдельно следует отметить и рост цен на огурцы, который продолжается уже несколько недель подряд.

Даже появление в продаже огурцов производства отечественных тепличных комбинатов не смогло сломать ценовой тренд. В то же время импортные турецкие овощи стоят дешевле из-за более высоких производственных затрат местных предпринимателей.

