Тактика 'зайти и выйти': как армия РФ создает иллюзию наступления для Путина и Трампа, - эксперт

По его словам, эту тактику россияне используют очень давно.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в комментарии украинским СМИ заявил, что российское командование поставило своим подразделениям задачу до 24 февраля 2026 года, то есть годовщины начала полномасштабного вторжения, продемонстрировать "захват" более 10 украинских населенных пунктов.

Волошин отметил, что по данным украинской разведки, российским подразделениям было приказано зайти в ряд населенных пунктов, установить там российские флаги, зафиксировать это на видео или фото, а затем - покинуть территорию.

В этот перечень, в частности, входят Новоселовка, Алексеевка, Александроград и еще ряд населенных пунктов. Также в список вошли Тернуватое и Придорожное, где попытки установить триколоры уже фиксировались. Подробно о цели и эффективности подобных действий оккупантов УНИАН поговорил с военным экспертом Михаилом Жироховым.

Видео дня

Что такая тактика "зайти, установить флаг и выйти" говорит о реальных возможностях российских войск и их целях на этом этапе войны?

Эту тактику россияне используют очень-очень давно. Даже появился такой термин "флаговтик", когда они заходят и делают это. Прежде всего это необходимо для их пропаганды. Каким образом это влияет на боеспособность или что-то еще, сказать трудно.

Эти кадры использует Министерство обороны России. Я думаю, что их показывают Путину и формируется такая искаженная реальность, в которой российская армия побеждает. И он рассказывает об этом Трампу.

Получается, реального военного значения такое демонстративное "присутствие" в населенных пунктах, которые называл Волошин, например, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, не имеет? Мы понимаем, что это небольшие населенные пункты, но, возможно, они имеют какое-то важное значение? То есть это прежде всего информационно-пропагандистская операция? Тогда для кого это делается, кто целевая аудитория, кроме Путина, просто рядовые россияне?

Прежде всего рядовые россияне. Даже украинские СМИ, даже люди, которые об этом пишут, не всегда могут найти на карте, где находится Златополь или те населенные пункты, о которых вы говорите.

Наши СМИ очень часто перепощут российские телеграм-каналы или СМИ и пишут, что оккупанты зашли в какой-то населенный пункт. Таким образом информация попадает и в наше информационное пространство.

Человеку, который не разбирается в военной карте, практически невозможно ориентироваться в участках фронта, тем более находить какой-то хутор из четырех домов на конкретном направлении. Ситуацию осложняет то, что на Донбассе и в Запорожье многие названия повторяются: только Николаевок и Федоривок там десятки.

Поэтому это такая, в том числе, информационная и ИПСОшная операция. Открывает вечером какой-то человек "Телеграм" и читает, что россияне зашли в Ивановку, Петровку, Сидоровку, и думает: "Ничего себе, россияне наступают". Человек не понимает, что такие населенные пункты очень маленькие или вообще не имеют никакого стратегического значения, но человек прочитал и все. Он не станет лезть на карту смотреть, где находится эта условная Ивановка.

Какие риски для нашего гражданского населения создают такие кратковременные рейды россиян и как украинские силы могут противодействовать им?

Эвакуация. Это проблема, которая существует с 2014 года. В Черниговской области говорили о принудительной эвакуации из приграничных, прифронтовых территорий. Но у государства нет никаких инструментов для того, чтобы эвакуировать людей.

Человек сказал, что он не уедет оттуда. У него там куры, и даже если в соседний дом прилетел "Шахед", - "ко мне не прилетит". И все. Или второй вопрос: "А кому мы нужны?" Россияне разгоняют, что "вы приедете на пустое место, западники вас ненавидят, вы будете жить в хлеву или вообще будете на улице жить".

Эта проблема существует уже 12 лет, и решить ее невозможно. У нас демократическое государство, у нас же не Третий Рейх, не сталинские времена, когда зашли, всех погрузили в вагоны и повезли на запад страны или в какое-то безопасное место.

Свидетельствует ли такая задача с триколорами об изменении стратегии России - от удержания территорий к таким символическим информационным "победам"?

Нет. "Флаговтик" существует как минимум два года точно. Это "нормальная" российская тактика, и она не нова.

А может ли подобная медийная картинка реально повлиять на переговорные позиции России?

Абсолютно точно. Информационную войну мы проиграли. Западных журналистов на фронт не пускают, западные медиа перепечатывают российские формулировки.

Свидетельствует ли ставка на такие операции о недостатке ресурсов для реального наступления и попытке компенсировать это информационными действиями?

Не стоит успокаивать себя утверждениями, что у россиян закончились люди, у них закончились танки, закончились снаряды. Недооценка противника - это огромная проблема украинцев в последнее время. Когда говорят, что ракет осталось "на два налета", что людей нет - якобы собирают уже алкоголиков и всех таких, создается иллюзия скорой победы.

На самом деле это может быть лишь тактической хитростью и само по себе ни о чем не свидетельствует. Причин для отдельных эпизодов может быть много: от дисциплинарных решений до ситуативных инициатив на местах, например, когда командир захотел в отпуске съездить и отправил военных, чтобы те повесили флаг на ближайшем хуторе.

справка Михаил Жирохов Военный эксперт Михаил Жирохов - украинский историк, журналист, военный эксперт, исследователь и писатель. Родился в 1974 году в Донецкой области, в городе Комсомольске. Высшее образование получил по специальности «история» в 2000 году в Донецком государственном университете. В области научных исследований автора - военные вооруженные конфликты на постсоветском пространстве, история авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: