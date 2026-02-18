Кличко передал от киевлян 25 бригаде НГУ 1200 мультироторных систем: помогут защищать небо над столицей

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады 25 бригаде НГУ 1200 беспилотников разных типов, в том числе 620 дронов-перехватчиков, которые будут защищать киевское небо. Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале.

"Новая партия крайне необходимой помощи нашим защитникам. Бойцам 25-й Киевской бригады имени князя Аскольда Национальной Гвардии Украины передал от громады столицы 1200 мультироторных систем разных типов. Из них 620 противовоздушных дронов-перехватчиков, которые помогут защищать небо над Киевом", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала этого года для потребностей 25 Киевской бригады из городского бюджета выделено 35 млн грн.

"Громада Киева и дальше будет поддерживать всех наших военных!" – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица направила на потребности защитников более 12 млрд грн.

Также сообщалось, что Киевсовет в январе увеличил финансирование Сил обороны и безопасности на 3 млрд грн. Это дополнительные средства на приобретение БпЛА, систем РЭБ и другого необходимого оборудования для воинских частей.

