Украина сделала все для вступления в НАТО, теперь мяч на стороне партнеров, - Зеленский

Президент отметил, что Соединенные Штаты Америки не видят нашу страну в Альянсе.

Украина выполнила все необходимое для вступления в НАТО. Однако окончательное решение будут принимать страны-члены Альянса.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не видят нашу страну в НАТО – ни предыдущая администрация, ни нынешняя. Однако это не означает, что это не произойдет в будущем.

"Это не нам решать. Мы уже сделали, что должны были. Мы уже сказали, что готовы стать частью НАТО и усиливать всех союзников. Что еще мы можем сделать? Ничего. Сейчас мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО", – пояснил Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что если между НАТО и Россией обсуждается какой-то новый документ, вопрос потенциального членства Украины должен обсуждаться именно с Украиной.

"Путин много говорит об Украине в НАТО. К сожалению, это зависит не от нас", – резюмировал президент.

Новость дополняется...