Соглашение о "продаже" должно быть достигнуто до июня этого года.

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, сообщил, что Россия пообещала США сделку на сумму 12 триллионов долларов в обмен на ослабление санкций. По данным одного из источников, предложение уже согласовано.

По информации издания The Economist, значительная подготовительная работа по отмене санкций в отношении Москвы уже выполнена. По крайней мере пять американских фирм, которые покинули Россию, включая Apple и McDonald's, недавно зарегистрировали новые российские торговые марки.

Когда Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом в прошлом году, он предложил "небольшой презент" – вернуть активы на сумму 5 миллиардов долларов, которые Россия в 2022 году конфисковала у нефтяного гиганта Exxon Mobil из США.

До полномасштабного вторжения западные фирмы, которые вели бизнес в России, были преимущественно европейскими, а не американскими. Теперь США надеются, что, вытащив Россию из холода, американские компании смогут получить выгоду.

Российский экспорт энергоносителей, продуктов питания и металлов может обеспечить компании из США логистическими сборами и другими видами торговых доходов на сумму около 300 млрд долларов в год. В Западной Сибири может находиться неразработанных месторождений на 12 млрд баррелей нефти и газа. Российская Арктика может дать еще больше – до 50 млрд баррелей нефти.

Более того, считается, что на крайнем севере России содержится 29 млн тонн редкоземельных элементов, что эквивалентно 74 годам мировой добычи. Москва надеется увеличить свою долю в мировой добыче критических металлов с 1,3% сегодня до 10% к 2030 году. Это может включать "тяжелые" редкоземельные элементы, которые являются самыми редкими и ценными.

Почему обещания Путина ничего не стоят

В то же время проще говорить об освобождении российской экономики от санкций, чем обеспечить его. Западные компании не очень довольны своим прошлым опытом работы в РФ – налоговая служба ненасытна, суды коррумпированы, контракты ничего не стоят.

Еще одна сложность в том, что многие ниши, которые западные граждане покинули в 2022 году, с тех пор заняли фирмы из Азии, Турции и других стран. В 2024 году Китай обеспечил 57% импорта товаров в Россию, по сравнению с 23% до войны.

Шоссе, соединяющее главный аэропорт Москвы с городом, когда-то граничило с европейскими и японскими автодилерами, а теперь заставлено китайскими. Дружба России с Китаем, которая столь же неравная, сколь и безграничная, привела к тому, что 30% торговли России деноминировано в юанях. Те мегапроекты, для которых России нужна помощь Запада, сопряжены с рядом трудностей.

По подсчетам The Economist, по самому оптимистичному для Трампа сценарию российская авантюра сможет выдавать только 340 млрд долларов в год. Крайне маловероятно, что даже эти потоки могли бы продолжаться без перерыва в течение десятилетий, которые понадобились бы, чтобы достичь чего-то близкого к обещанным Кремлем 12 триллионам долларов.

Война России против Украины и интересы Трампа – главные новости

Еще в конце осени президент США Дональд Трамп выступил с предложением так называемого "мирного соглашения" для завершения войны в Украине, которое фактически означало бы капитуляцию Киева. По информации, он хотел получить "бонус" за подписание соглашения – тогда речь шла о значительно меньшей сумме, 300 миллиардах долларов.

Согласно последнему заявлению Владимира Зеленского, Трамп оказывает на него чрезмерное давление, требуя от Украины уступок в пользу агрессора.

