В войне наступил 'критический момент': в США озвучили проблему Путина

Путин стал дальше от своих целей, чем был до войны.

За четыре года полномасштабной войны против Украины Кремль не достиг ни одной из своих главных целей, которые ставил перед собой перед вторжением. Об этом заявил на пресс-конференции американский сенатор-демократ Крис Кунс, пишет "РБК-Украина".

"В целом, наши союзники в Европе считают это критическим моментом, поскольку Россия не побеждает на поле боя. Путин потерпел стратегическое поражение. Он не достиг ни одной из своих главных целей. На самом деле, НАТО было расширено", - заявил американский политик.

Сенатор отметил, что даже после прихода Трампа к власти в США Украина не осталась без западной помощи: американское оружие, оплаченное европейскими странами, продолжает поступать по механизму PURL. Также администрация Трампа ввела санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Лукойл" и "Роснефть".

"Важно, чтобы мы оказывали дополнительное давление на Путина. Только увеличив расходы России, мы сможем заставить ее сесть за стол переговоров. Такого единодушного мнения придерживались европейские союзники и партнеры, с которыми мы встретились", - подчеркнул Кунс, который ранее посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Сенатор отметил, что в американском Конгрессе по-прежнему намерены продолжать поддержку Украины и наращивать давление на агрессора.

Война в Украине: планы Путина

Как писал УНИАН, согласно данным западных разведок, война в Украине, вероятно, продлится ещё около двух лет, поскольку Владимир Путин убеждён в преимуществе России и готов воевать столько времени, сколько потребуется для полного захвата Донбасса.

Путин считает, что каждый день боёв и удары по украинской инфраструктуре приносят ему всё больше преимуществ, несмотря на экономические трудности в самой России.

При этом западные разведки допускают возможность прекращения огня только при условии серьёзных уступок со стороны Украины по Донбассу, а Зеленский ранее оценивал, что полная оккупация региона обойдётся России примерно в 800 тысяч солдат и два года, чего экономика РФ может не выдержать.

