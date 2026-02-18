'Папа кричал, мама лупила': Алина Гросу ошарашила заявлением о своем детстве

30-летняя украинская певица Алина Гросу, которая ждет первенца, сделала неожиданное признание о своем детстве.
В Instagram в stories исполнительница традиционно пообщалась с подписчиками, отвечая на их вопросы. И одним из них был, били ли ее родители.
"Били, - призналась Гросу. - Отец ультразвуком кричал, мама лупила. Но я их все равно люблю. Не скажу, что сейчас обижаюсь, но тут мало приятного. Относительно того, как они сейчас братика воспитывают - на лайте, ни криков, ни драк".
При этом певица добавила, что в детстве "действительно была ангелом":
"С первого раза все выполняла, никаких истерик и неуважения не было с моей стороны".
Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что скрыла от Ирины Билык пол своего будущего ребенка, и объяснила, почему:
"У большинства полный шок, потому что думали, что будет девочка, и меня уверяли в этом по каким-то там забобонам… А еще мы скрывали это и от Ирочки Билык, потому что она мне сказала, что будет девочка, и она никогда не ошибается. А я как узнала, что наша манюничка - сынишка, засмущалась ей сказать, что она ошиблась".