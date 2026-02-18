В МИД отреагировали на дизельный ультиматум Венгрии

Напомнили, что именно Россия обстреляла нефтепровод.

Венгрия прекрасно знает, что остановка нефтепровода "Дружба" связана с тем, что его обстреляла Россия. Так пресс-секретарь МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления подачи нефти по этому магистральному нефтепроводу.

"Венгрии с первого дня точно известно о причине остановки работы нефтепровода. В такой ситуации для нас выглядит странным отсутствие заявлений венгерской стороны с четкой атрибуцией, что Россия обстреляла нефтепровод - их любимую нефтяную иглу, на которой они сидят", - подчеркнул Тихий.

Удар по "Дружбе" и ультиматум Венгрии

Как сообщал УНИАН, 27 января Россия атаковала нефтепровод "Дружба", из-за чего прекратился транзит российской нефти в сторону Венгрии. В феврале стало известно, что Венгрия сможет импортировать российскую нефть по хорватскому нефтепроводу Adria до завершения ремонта нефтепровода "Дружба", который прекратил работу в результате атаки РФ.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия остановила экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

По его словам, остановка поставок дизельного топлива стала прямым следствием прекращения транзита российской нефти.

Он добавил, что Венгрия и Словакия также используют возможность, предоставленную решением Европейского Союза, согласно которому они могут импортировать российскую сырую нефть морем до возобновления трубопроводного транспорта.

