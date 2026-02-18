Дрон с громкоговорителем помог взять в плен 5 россиян: в ВСУ показали, как это произошло (видео)

Командование армии РФ стреляло по собственному военному, который хотел сдаться.

На Северо-Слобожанском направлении взяты в плен пять российских оккупантов с помощью дрона и громкоговорителя. Об этом в Facebook сообщила 158 отдельная механизированная бригада.

Отмечается, что бойцы 158 ОМБр через громкоговоритель обратились к россиянам.

"Российские солдаты, мы знаем, где вы прячетесь. Даем вам последний шанс. Через час укрытие будет полностью уничтожено. Если сдадитесь в плен, то будете жить и пойдете на обмен к родным. Все группы, которые передвигались вчера с вами, уже уничтожены и лежат в полях", - говорилось в обращении.

После этого вышли два россиянина и сдались в плен. В сообщении бригады указывается:

"Бойцы 158 бригады на Северо-Слобожанском направлении взяли в плен с помощью дрона с громкоговорителем двух российских военных с позывными Горец и Хирург. Затем эти двое записали обращение с приглашением к своим "коллегам" и тогда сдались еще трое оккупантов".

В бригаде отмечают, что командование армии РФ стреляло по собственному военному, который хотел сдаться.

В итоге: пять оккупантов пополнили обменный фонд и будут жить.

Взятие в плен россиян

Как сообщал УНИАН, на Лиманском направлении украинские военные провели успешную операцию на позициях оккупантов и взяли двух из них в плен.

Операцию провели спецназовцы "Дозора" ГПСУ и бойцы 53-й отдельной механизированной бригады.

Во время фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных в оккупационной армии. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам На видео слышно, что российский снайпер говорит с акцентом, а связист - нет.

Вас также могут заинтересовать новости: