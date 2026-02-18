Беременная победительница 'Холостяка' неожиданно обратилась за помощью в сети

Инна Белень готовится стать мамой впервые.

Беременная победительница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" и блогерша Инна Белень, которая недавно вышла замуж, обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей выбрать имя для дочери.

Напомним, на днях пара провела гендер-пати и рассекретила пол будущего ребенка.

"Для сыночка имя было еще до гендер-пати, а для дочки – еще в поисках… Идти на роды без вариантов рискованно, потому что с таким темпом дочка потом еще месяц будет без имени", - написала Белень в своем Instagram.

При этом блогерша также призналась, что выбрать имя оказалось сложнее, чем они думали.

"То, с чем ты будешь жить всю жизнь. Дочка, твои родители думают над твоим именем… И это оказалось сложнее, чем мы представляли. Есть два варианта, но чувствуем - это не они. Маме понравилось имя из Корана, папе - имя с характером и буквой "р". Но какое из них твое? Поэтому обращаемся к вам: набросайте, пожалуйста, красивые имена для девочек", - добавила Белень.

