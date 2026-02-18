В Украине низкий уровень игровой зависимости населения, – результаты исследования KANTAR

В Украине низкий уровень показателя лудомании – Problem Gambling Severity Index. Это следует из исследования, проведенного международной компанией KANTAR. Об этом сообщил президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) Александр Когут в интервью УНИАН.

"Исследование рынка от KANTAR показало, что у нас в стране очень низкий так называемый индекс PGSI (Problem Gambling Severity Index). Это универсальный базовый показатель оценки проблемного игрового поведения среди населения, признанный во всем мире. Индекс PGSI в Украине – низкий, от 0,85 до 1,03. Это соответствует категории Low-Risk Gambling. Это означает, что проблемы лудомании нет. Если мы говорим о показателях страны", – заявил Когут в интервью УНИАН.

Как уточнили в пресс-службе АУОГБ, в репрезентативном всеукраинском исследовании KANTAR приняли участие мужчины и женщины в возрасте 18-69 лет, которые пользовались услугами гемблинга за последние 3 месяца. Онлайн-опрос продолжительностью 20 минут проводился на базе Kantar Access Panel.

Видео дня

В интервью Когут отдельно подчеркнул, что раздувать тему лудомании в Украине выгодно нелегальным казино.

"Да, это может быть технологией. В некоторых странах это уже было. Нелегалам выгодно показать массовую лудоманию в стране, выгодно нагнетать эту истерику. Если лудомания есть, с ней нужно начать бороться. Тогда логично, что нужно начать зажимать белых операторов, вводить различные лимиты, другие ограничения. Что мы получим на выходе? Все лудоманы окажутся в теневом секторе, – говорит Александр Когут. – Но проблема лудомании никоим образом не решается ограничениями или лимитами. Игроки не любят ограничений. Если вы им ставите ограничения, они просто меняют легальное интернет-казино на нелегальное".

Президент АУОГБ убежден, что отраслевые показатели ProblemGambling в Украине будут в будущем измеряться усилиями участников рынка с определенной систематичностью.

"Мы хотим, чтобы все маркеры отрасли были под контролем, чтобы была объективная картина. Такой мониторинг – часть репутации отрасли. Мы не хотим, чтобы отрасль обвиняли в том, чего на самом деле нет. Я считаю, что на сегодняшний день лудомания в Украине – абсолютно надуманная проблема для Украины. Об этом говорят цифры", – подытожил Когут.

Также Александр Когут в интервью напомнил, что исследования, которые в Украине проводились ранее под патронатом Минздрава, также не подтвердили наличие лудомании как проблемы для страны.

По оценкам Kantar, Gradus и Factum, нелегальный сегмент украинского игорного рынка составляет почти половину отрасли и занимает от 39 до 53%. Легальный рынок в Украине оценивается примерно в 59,6 млрд грн в год, а нелегальный – от 37,72 до 66,53 млрд грн. 90% всех нелегальных казино имеют российское происхождение.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса – независимая саморегулируемая организация, объединяющая ведущих лицензированных операторов индустрии. Ее цель – формирование прозрачных правил функционирования рынка и противодействие нелегальному бизнесу. Члены Ассоциации платят более 57,2% всех налоговых поступлений отрасли.

Problem Gambling Severity Index (PGSI) – это международный стандартизированный инструмент (шкала) для оценки уровня риска и тяжести проблемного азартного поведения у взрослого населения. Его главная цель – выявлять степень риска, что азартные игры вызывают финансовые, психологические или социальные последствия. PGSI рассчитывается в результате социологических опросов, когда с помощью группы вопросов оценивают поведение человека за последние 12 месяцев. По индексу PGSI выделяется четыре группы рисков для жителей разных юрисдикций: (0 баллов – без риска; 1–4 балла – низкий риск; 5–7 баллов – умеренный риск; ≥8 баллов – признаки проблемного гемблинга.

Средний показатель Problem Gambling Severity Index в мире (рассчитанный на основе анализа 64 стран) составляет 1,41%.