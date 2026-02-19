Зеленский сделал жесткое заявление о судьбе Донбасса

Глава государства отметил, что речь идет не только о территории.

Украина не может просто взять и отдать Донбасс под контроль страны-агрессора России. Защищая эти территории, погибли тысячи людей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Просто сдать? Я не могу поддержать такую идею. И не уверен, что наши люди будут готовы – тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", – пояснил он в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Глава государства отметил, что в вопросе Донбасса речь идет не только о территории. Но и о людях и стратегии защиты государства.

"Донбасс – это часть нашей независимости и наших ценностей. Свобода для нас – не пустое слово", – добавил президент.

При этом Зеленский добавил, что Украине нужны международные гарантии безопасности. Но даже при их наличии никто не сможет гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не предпримет попыток возобновить агрессию против нашей страны:

"При всем уважении к Америке как сильной стране – нам нужны гарантии безопасности. Но никто не может дать слово, что Путин не придет снова".

