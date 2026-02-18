Только четыре категории: в Раде объяснили, кто в Украине будет иметь право на бесплатное жилье

Новый закон призван положить конец коррупционным схемам и сделать систему "более справедливой и прозрачной".

После внесения изменений в законодательство только четыре категории граждан смогут бесплатно получить жилье в собственность от государства. Для всех остальных служебное жилье будет предоставляться исключительно на условиях аренды, сообщается на сайте Верховной Рады.

Право на бесплатное жилье будут иметь военные, правоохранители, спасатели и дети-сироты.

"Жилье для указанных групп будет предоставляться через установленные процедуры: военнослужащие и правоохранители – через соответствующие ведомства, спасатели – через органы ГСЧС, а дети-сироты – через социальные службы или органы опеки и попечительства", – объяснили законодатели.

Видео дня

Ранее законодательство предусматривало возможность приватизации служебного жилья: лицо, получившее квартиру по месту работы в государственных структурах, могло бесплатно оформить ее в собственность.

По словам председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, новый закон отменяет эту норму для большинства категорий, а право на бесплатное жилье сохранят только четыре определенные группы.

Для остальных служебное жилье будет иметь исключительно временный статус – возможно только проживание на условиях аренды без права приватизации. Для других категорий населения планируют ввести механизм "доступного социального жилья".

Те, кто сейчас оформляет документы на приватизацию, будут иметь возможность завершить этот процесс в течение действия военного положения и еще в течение одного года после его завершения.

По словам Шуляк, ранее фиксировались случаи, когда люди по несколько раз приватизировали служебные квартиры, продавали их и снова получали новые. Теперь это станет невозможным – служебное жилье будет иметь исключительно временный статус. Таким образом, новый закон призван положить конец коррупционным схемам и сделать систему "более справедливой и прозрачной".

Социальное жилье в Украине – последние новости

В начале года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об основных принципах жилищной политики, который предусматривает отмену жилищного кодекса времен УССР и обновление устаревших советских норм в жилищной сфере. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

А в июле 2025 года парламент принял за основу законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван начать масштабную жилищную реформу. Отмечалось, что для граждан с низким уровнем дохода планируется ввести два формата временного обеспечения жильем – социальную аренду и аренду с правом выкупа. Оба механизма уже много лет применяются в странах Европейского Союза.

Вас также могут заинтересовать новости: