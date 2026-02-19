Президент Зеленский откровенно ответил, доверяет ли он Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский признался, доверяет ли он президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Я верю, что он действительно хочет завершить эту войну. Когда он говорит о детях, о наших потерях в Украине, я верю, что для него это болезненно. (...) И я верю, что он действительно может завершить эту войну", – пояснил он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В то же время, по словам Зеленского, он не может понять отношения между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это не вопрос доверия или недоверия. Но у него такие отношения [с Путиным], которые я не могу оценить или понять. Это мне неизвестно. Для меня очень болезненно, что порой его отношение к Путину более хорошее, чем Путин заслуживает. Но Трамп всегда говорит со мной о потерях в Украине", – резюмировал глава государства.

