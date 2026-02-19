Президент Зеленский откровенно ответил, доверяет ли он Трампу

Глава государства считает, что американский лидер действительно может положить конец российско-украинской войне.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, доверяет ли он президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Я верю, что он действительно хочет завершить эту войну. Когда он говорит о детях, о наших потерях в Украине, я верю, что для него это болезненно. (...) И я верю, что он действительно может завершить эту войну", – пояснил он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В то же время, по словам Зеленского, он не может понять отношения между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это не вопрос доверия или недоверия. Но у него такие отношения [с Путиным], которые я не могу оценить или понять. Это мне неизвестно. Для меня очень болезненно, что порой его отношение к Путину более хорошее, чем Путин заслуживает. Но Трамп всегда говорит со мной о потерях в Украине", – резюмировал глава государства.

