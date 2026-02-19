Зеленский о переговорах в Женеве: у трех сторон три разных позиции по территориям

В то же время в военной группе на переговорах был определенный прогресс.

Во время переговоров Украины, США и России в Женеве работали две группы – военная и политическая. В вопросе территорий у трех сторон были три разных точки зрения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Он отметил, что в военной группе представители делегаций говорили о вопросах мониторинга прекращения огня после окончания войны. По словам главы государства, есть определенный прогресс.

"На политическом направлении все сложнее. У нас не одинаковые точки зрения. У нас три разных точки зрения по вопросу о территориях. Думаю, что это непросто, но мы старались быть очень конструктивными", – добавил Зеленский.

Президент также высказал мнение, что мирные переговоры должны проходить именно в Европе, поскольку европейцы признают, что российская агрессия направлена не только против Украины. Он добавил, что следующая встреча делегаций также должна пройти в Швейцарии.

В то же время Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем поддерживает идею США о том, что сначала нужно достичь прекращения огня на поле боя, а уже потом решать вопросы дипломатическим путем.

