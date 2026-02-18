Бананы полезно есть после соленой пищи: кардиологи объяснили, как фрукт влияет на давление

Кардиологи заявляют, этот фрукт важен для профилактики гипертонии.

Бананы – самый популярный фрукт в США, их покупают чаще, чем яблоки, ягоды и виноград. Это один из самых удобных и доступных фруктов, и уж точно нет недостатка в восхитительных способах их употребления. Бананы отлично сочетаются с овсянкой, в смузи, в паре с ореховым маслом или сами по себе, только что очищенные.

Именно те продукты, которые мы едим чаще всего, больше всего влияют на наше здоровье, включая артериальное давление. Учитывая, что почти половина всех взрослых в США страдают от высокого кровяного давления, связь между диетой и давлением должна быть приоритетом для каждого, пишет Parade.

Думаете, это не так важно? Рассмотрим факт от Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC): в 2023 году, самом последнем году, за который доступны данные, высокое кровяное давление было основной или сопутствующей причиной 664 470 смертей в США.

Поскольку бананы являются самым потребляемым фруктом в США, стоит задуматься о том, как этот популярный фрукт влияет на кровяное давление – к лучшему или к худшему.

Как этот фрукт влияет на сердечно-сосудистую систему - мнение кардиологов

По словам зарегистрированного диетолога и старшего директора по клинической диетологии в Vida Health Лоры Исааксон, бананы очень полезны для кровяного давления. "Бананы могут помочь снизить кровяное давление, так как они богаты калием", – заявляет она. Доктор Исааксон объясняет, что калий помогает организму избавляться от избытка натрия через почки, уменьшая задержку жидкости и снижая давление на стенки кровеносных сосудов. Это означает, что употребление банана может быть особенно полезным, если вы недавно съели что-то соленое.

Хотя бананы определенно поддерживают давление, не стоит ожидать серьезного снижения сразу после того, как вы съели один фрукт. Доктор Рагавендра Балига, кардиолог из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, говорит, что снижение будет умеренным как немедленно, так и в долгосрочной перспективе. Вторя доктору Исааксон, он объясняет, что калий в бананах притупляет воздействие натрия, что приводит к небольшому снижению давления. Но это не значит, что снижение не заслуживает внимания.

Доктор Раджив Нараян, кардиолог из Nuvance Health, объясняет это так: "Калий помогает организму уравновешивать натрий, который является одним из крупнейших диетических факторов высокого кровяного давления. Он также помогает кровеносным сосудам расслабиться, улучшая кровоток и снижая давление внутри артерий. Проще говоря, калий помогает снять давление с ваших сосудов – в буквальном смысле".

Интересно, окажут ли два банана большее влияние, чем один? Нет. "Преимущества достигают плато", – отмечает доктор Балига. Доктор Нараян согласен.

"Есть больше не обязательно означает лучший результат. Употребление нескольких бананов не удвоит эффект для давления и может добавить лишние калории или калий", – объясняет он, добавляя, что одного в день достаточно, чтобы принести пользу сердечно-сосудистой системе.

Важно отметить, что бананы могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами. "Людям, принимающим препараты, повышающие уровень калия – такие как ингибиторы АПФ, БРА [используемые для лечения высокого давления, сердечной недостаточности и заболеваний почек] или калийсберегающие диуретики – следует быть внимательными. Пациентам с заболеваниями почек также стоит соблюдать осторожность. Если вы принимаете лекарства от сердца или давления, всегда разумно проконсультироваться с врачом, прежде чем резко увеличивать потребление калия", – заявил доктор Нараян.

Как регулярное употребление бананов поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Если вы едите бананы регулярно в долгосрочной перспективе, пользу получит вся ваша сердечно-сосудистая система. Помимо поддержки давления, все три кардиолога утверждают, что клетчатка и антиоксиданты в бананах помогают снизить уровень холестерина ЛПНП и способствуют общему улучшению здоровья сердца.

Одно исследование 2024 года, опубликованное в Frontiers in Nutrition, показало, что люди с высоким кровяным давлением, которые регулярно ели яблоки и бананы от трех до шести раз в неделю, имели заметное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Бананы содержат растворимую клетчатку, в частности пектин, который помогает снизить уровень холестерина ЛПНП, связываясь с ним в кишечнике, поэтому меньше холестерина всасывается в кровоток", – заявляет доктор Исааксон.

Она также отмечает, что бананы дают чувство сытости, а значит, могут играть роль в управлении весом. Это важно, так как поддержание здорового веса является ключом к заботе о сердце. Помимо калия и клетчатки, доктор Исааксон объясняет, что магний в бананах играет важную роль в поддержании стабильного сердечного ритма и здоровой функции мышц.

"Он помогает сердцу эффективно сокращаться и расслабляться, а также поддерживает лучший кровоток, расслабляя сосуды", – объясняет она. Бананы, безусловно, полезны для сердца, но все три кардиолога подчеркивают, что важнее всего употреблять широкий спектр богатых питательными веществами продуктов.

Один банан в день не сможет компенсировать нездоровые пищевые привычки в остальное время суток. "Бананы полезны, но они не заменяют лекарства или другие изменения образа жизни, когда те необходимы. Ни один продукт сам по себе не исправит давление, но бананы – отличная часть общей картины", – подчеркивает доктор Нараян.

Помните, что бананы – лишь один из многих фруктов, поддерживающих давление. Есть их регулярно – отличная привычка, но также полезно время от времени менять их на ягоды или яблоко.

