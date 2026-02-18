Фильм-претендент на 'Оскар-2026' вызвал всплеск интереса туристов к 'шекспировским' местам

С момента выхода фильма количество посетителей на всех объектах в городке Стратфорд-на-Эйвоне увеличилось примерно на 15-20 процентов.

На фоне успеха исторической драмы "Гамнет" (Hamnet), номинированной на восемь наград "Оскар-2026" и считающейся одним из лучших фильмов прошлого года, в Великобритании наблюдается всплеск интереса к так называемым "шекспировским" местам.

О чем фильм "Гамнет"

Напомним, что фильм оскароносной Хлои Чжао ("Наездник", "Земля кочевников", "Вечные"), основанный на одноименном романе североирландской писательницы Мэгги О'Фарелл, рассказывает вымышленную историю из жизни знаменитого английского драматурга 16 века Уильяма Шекспира, фокусируясь на его знакомстве з будущей женой Агнес и трагическом событии в их семье – смерти единственного сына Гамнета. Под влиянием горя Шекспир создает своего знаменитого "Гамлета".

Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль ("После солнца", "Все мы незнакомцы", "Гладиатор II") и Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", сериалы "Чернобыль", "Фарго").

Также в ленте сыграли Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды доброты", "Бруталист") и Эмили Уотсон ("Эквилибриум", "Мелочи жизни", сериалы "Чернобыль", "Дюна: Пророчество").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 93% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Какие именно места привлекают фанатов "Гамнета"

Как пишет The Independent, в городке Стратфорд-на-Эйвоне (Уорикшир) фанатов творчества Уильяма Шекспира обычно привлекают дом детства писателя, где он родился, а его отец работал перчаточником, и коттедж его будущей жены Энн Хэтэуэй, также известной по имени Агнес.

Однако если ранее сюда приезжали около 250 тысяч посетителей в год, то теперь цифры заметно выросли.

"С момента выхода фильма в январе количество посетителей на всех объектах увеличилось примерно на 15-20 процентов. Думаю, это будет продолжаться и в течение всего года", – отметил Ричард Паттерсон, главный операционный директор фонда "Место рождения Шекспира", который управляет этими объектами культурного наследия.

По его словам, посетители особенно стремятся осмотреть коттедж Энн Хэтэуэй, желая узнать больше об ухаживаниях будущей пары, дальнейшей жизни их семьи и пейзажах, которые, вероятно, вдохновили Шекспира.

Исторические подробности начала отношений пары скудны, известно лишь что Шекспиру было 18, а Хэтэуэй 26, когда они поженились в 1582 году. Позже у них родились дочери Сюзанна и Джудит, а также сын Гамнет. Фильм пытается дать свежий взгляд на их связь и исследует взаимозаменяемость имен Гамнет/Гамлет.

Примечательно что сам фильм, действие которого происходит в Стратфорде-на-Эйвоне и Лондоне, на самом деле не снимался в родном городе знаменитого драматурга.

Кино и туризм – люди все чаще посещают места, увиденные на экранах

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, вот уже в течение нескольких лет в мире наблюдается повышенный интерес к путешествиям в формате "set-jetting". Объясняется это тем, что люди хотят лично пережить эмоции, увиденные в фильмах или сериалах, посетив места, где они снимались.

В частности, еще один фильм-претендент на "Оскар-2026", спортивная трагикомедия "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе, неожиданно спровоцировала всплеск интереса к путешествиям, связанным с настольным теннисом.

