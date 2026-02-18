Возле Чернобыля 'поймали' опасное дикое животное (фото)

Существуют ситуации, когда эти обитатели леса могут проявить агрессию.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали дикого кабана. Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали фото, на котором можно увидеть это животное в заснеженном лесу.

"Дикие кабаны - сильные и потенциально опасные обитатели леса. Во время случайной встречи с ними важно не останавливаться для фото и не приближаться. Лучшая тактика - спокойно отойти на безопасное расстояние. В большинстве случаев животное само будет пытаться избежать контакта с человеком", - рассказали специалисты.

В то же время существуют ситуации, говорится в сообщении, когда кабан или свиноматка могут проявить агрессию. В частности, такое происходит в период брачного сезона, во время охоты, при самозащите или защите поросят, а также если дикое животное ранено или больно.

"Поэтому будьте осторожны и помните: уважение к дикой природе - это прежде всего безопасность для всех", - отмечают в заповеднике.

Жители Чернобыльского заповедника

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали речную выдру. Эти довольно крупные животные с вытянутым гибким телом могут весить до 10 кг. Они ловкие хищники с высоким уровнем интеллекта, социальны в своем поведении, образуют немалые группы и издают разные звуки в зависимости от ситуации - игры, охоты, опасности. Интересно, что выдры - азартные охотники, которые ловят рыбы больше, чем могут съесть. Еще они любят развлекаться, например кататься по льду и "жонглировать" камешками.

