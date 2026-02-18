Православный праздник сегодня по-народному называют Филя Вешний.

19 февраля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа - учеников, которые проповедовали веру Христову. Рассказываем о традициях этого дня, его приметах и запретах, а также о том, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль

19 февраля вспоминают апостолов от семидесяти Архиппа и Филимона (по староцерковному календарю день их памяти будет 4 марта).

По одной из версий, Архипп и Филимон были братьями, по другой - Архипп был сыном Филимона. Как бы там ни было, оба посвятили свою жизнь служению Богу.

Филимона и его жену Апфию крестил апостол Павел, а в доме супругов часто собирались верующие. Однако при императоре Нероне на христиан обрушились гонения: Архиппа жестоко избили, а Филимона с Апфией приговорили к побиению камнями. Все трое погибли как мученики и были причислены к лику святых.

Кого из святых почитают еще в этот день:

мучеников Максима, Феодота, Исихия и других;

преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;

преподобного Досифея, преподобного Равула,

а также преподобного Шио Мгвимского.

Праздник сегодня церковный - старый стиль

В этот день по староцерковному календарю почитают преподобного Вукола, епископа Смирнского - о том, какой сегодня церковный праздник и его запретах и приметах мы рассказывали ранее.

Что просят в молитвах этого дня, традиции и чего нельзя делать сегодня

В этот день верующие обращаются к апостолам Архиппу и Филимону - святых просят в молитвах укрепить веру, а также дать совет, как преодолеть сомнения и тревогу.

В народе день называют Архипов, Филя вешний. По поверьям, чем больше добрых дел будет сделано в этот день, тем счастливее и удачнее будет год. В старину хозяйки на праздник пекли каравай - этот хлеб символизирует солнце. Его делили на кусочки и раздавали домочадцам, соседям, нищим и бедным.

Помимо выпечки, традиционно полагается подать милостыню, накормить бездомных животных, помочь нуждающимся.

Церковь в этот день не одобряет сквернословие, ложь, зависть, жадность и отчаяние. Нельзя обижать людей и животных.

По народным поверьям, не рекомендуется отказывать в помощи - это сулит потерю благополучия и пустой кошелек. Дурной знак этого дня: смотреть на звезды, увидишь падающую звезду - на тебя может "упасть неудача".

Приметы на 19 февраля

По погоде этого дня судят, каким будет год и весна:

день солнечный сегодня - год будет урожайным и плодородным;

выпал снег - трава вырастет поздно;

чайки над домом - скоро начнется ледоход на реках.

вороны раскричались - весна совсем рядом.

Если сегодня день теплый, то весна будет переменчивой и непредсказуемой.

