19 февраля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа - учеников, которые проповедовали веру Христову. Рассказываем о традициях этого дня, его приметах и запретах, а также о том, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю.
Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый стиль
19 февраля вспоминают апостолов от семидесяти Архиппа и Филимона (по староцерковному календарю день их памяти будет 4 марта).
По одной из версий, Архипп и Филимон были братьями, по другой - Архипп был сыном Филимона. Как бы там ни было, оба посвятили свою жизнь служению Богу.
Филимона и его жену Апфию крестил апостол Павел, а в доме супругов часто собирались верующие. Однако при императоре Нероне на христиан обрушились гонения: Архиппа жестоко избили, а Филимона с Апфией приговорили к побиению камнями. Все трое погибли как мученики и были причислены к лику святых.
***
Кого из святых почитают еще в этот день:
- мучеников Максима, Феодота, Исихия и других;
- преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;
- преподобного Досифея, преподобного Равула,
а также преподобного Шио Мгвимского.
Праздник сегодня церковный - старый стиль
В этот день по староцерковному календарю почитают преподобного Вукола, епископа Смирнского - о том, какой сегодня церковный праздник и его запретах и приметах мы рассказывали ранее.
Что просят в молитвах этого дня, традиции и чего нельзя делать сегодня
В этот день верующие обращаются к апостолам Архиппу и Филимону - святых просят в молитвах укрепить веру, а также дать совет, как преодолеть сомнения и тревогу.
В народе день называют Архипов, Филя вешний. По поверьям, чем больше добрых дел будет сделано в этот день, тем счастливее и удачнее будет год. В старину хозяйки на праздник пекли каравай - этот хлеб символизирует солнце. Его делили на кусочки и раздавали домочадцам, соседям, нищим и бедным.
Помимо выпечки, традиционно полагается подать милостыню, накормить бездомных животных, помочь нуждающимся.
Церковь в этот день не одобряет сквернословие, ложь, зависть, жадность и отчаяние. Нельзя обижать людей и животных.
По народным поверьям, не рекомендуется отказывать в помощи - это сулит потерю благополучия и пустой кошелек. Дурной знак этого дня: смотреть на звезды, увидишь падающую звезду - на тебя может "упасть неудача".
Приметы на 19 февраля
По погоде этого дня судят, каким будет год и весна:
- день солнечный сегодня - год будет урожайным и плодородным;
- выпал снег - трава вырастет поздно;
- чайки над домом - скоро начнется ледоход на реках.
- вороны раскричались - весна совсем рядом.
Если сегодня день теплый, то весна будет переменчивой и непредсказуемой.