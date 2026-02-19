19 февраля в Украине является официальным торжеством в честь одного из государственных символов.

Девятнадцатый день февраля очень важен для нашей страны, поскольку наступает государственный праздник сегодня в Украине. По народным верованиям в эту дату рекомендуется делать добрые дела, а верующие люди проводят день за молитвами об избавлении от тревог.

Какой сегодня праздник в Украине

19 числа наступает День государственного герба Украины, поскольку ровно 34 года назад трезубец был принят одним из символов украинского государства. При этом сам по себе этот знак существует тысячи лет и использовался княжеским родом Рюриковичей.

В День герба проводятся патриотические мероприятия и просветительские акции, посвященные украинскому символу. В честь него люди обсуждают значение трезубца. Ни одна теория пока не является официальной, но многие украинцы видят в гербе якорь или зашифрованное слово "воля".

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле дата посвящается памяти многих святых, в числе которых - апостолы от семидесяти Филимон и Архип, преподобные Макарий и Евгений Антиохийские, а также мученики Феодот и Максим. В старом календаре чествуют епископа Вукола, которого называют покровителем домашнего скота.

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, посвятить его можно молитвам Филимону и Арипу об укреплении веры в Бога, помощи в трудных делах и облегчении горя. Считается, что эти святые отвечают за душевное равновесие.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится День защиты морских млекопитающих, напоминающий человечеству о том, как хрупки и уязвимы жители морей. Эти животные гибнут массово из-за загрязнения мирового океана и незаконной охоты. Поскольку Украину окружают два моря, день актуален и для украинцев.

Остальные международные праздники сегодня, которые стоит упомянуть - это День антропологии, День управления информацией, День перетягивания каната, День борьбы с плагиатом.

Какой сегодня праздник в народе

Славяне говорили, что 19 февраля заморозки сильные, но недолгие. Вот какие есть про это число приметы:

если ударили морозы, то будет жаркое лето;

синицы и воробьи много поют - приближается весна;

если подул холодный северный ветер, то впереди еще будут заморозки;

вода в колодце поднялась - к холодному марту.

О сегодняшнем дне наши предки говорили, что следует сделать как можно больше добрых дел, и тогда человек будет вознагражден счастливой судьбой. Вот почему люди старались помогать родным и незнакомцам, заниматься благотворительностью, подкармливать животных. Также в праздник сегодня стоит сказать какие-нибудь добрые слова близким, сделать им комплимент.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования говорят, что чем больше добра совершить 19 февраля, тем больше получишь в ответ. Справедливо и обратное. Вот почему нельзя ни с кем ссориться, осуждать других людей и желать им зла, отказываться помогать, проявлять жадность и злобу, обижать животных. Также не подходит сегодня праздник для рыбалки.

