В Украине завтра будут отключать свет: какие графики на четверг

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В четверг, 19 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

При этом энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. В компании также советуют узнавать время и объем применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Видео дня

Энергетики также призвали экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графики отключений для Сумской области

Как сообщает "Сумыоблэнерго", завтра, 19 февраля, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК "Укрэнерго". В течение суток графики отключения электроэнергии будут применяться во всех группах потребителей региона.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

Как писал УНИАН, россияне в ночь на 17 февраля массированно атаковали дронами и ракетами украинскую энергетику. Тогда в результате ударов частично остались без света потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксировалось нарушение теплоснабжения в Сумах и Одессе.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что атака России на Украину не имела критических последствий для энергосистемы, однако временно ухудшила ситуацию с тепло- и электроснабжением в отдельных регионах.

Народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что больше света и тепла в своих домах украинцы, а особенно киевляне, смогут увидеть уже с весны.

Вас также могут заинтересовать новости: