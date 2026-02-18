Три знака Зодиака ждет очень приятный сюрприз в ближайшее время

Мир словно отвечает на их усилия, принося радость, поддержку и уверенность.

После 18 февраля 2026 года у трёх знаков Зодиака открываются благоприятные возможности. Настроение поднимается, и жизнь кажется ярче, словно вселенная сама поддерживает вас в каждом шаге. Месяц уже набрал свой ритм, и на фоне повседневной суеты появляется ощущение лёгкости и внутренней гармонии, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Создавая пространство для своих целей и желаний, вы замечаете, как внимание к себе и к окружающим привлекает приятные события. Мир словно откликается на ваши усилия, и впереди ждёт ещё много позитивного, что принесёт радость и уверенность в собственных силах.

Телец

В период благоприятного транзита Луны и Юпитера вы замечаете, что помощь приходит сама собой, даже если вы ни о чём не просили. Друзья и коллеги словно подсказывают путь, а забота о домашних питомцах и животных придаёт ощущение внутренней гармонии. Вы становитесь источником тепла для других, и эта взаимность делает вас особенным. Возможности проявляются легко, а значимые встречи укрепляют вашу позицию и открывают новые перспективы. Любовь и внимание окружающих создают ощущение, что впереди ждёт ещё много хорошего.

Весы

Луна в тригоне с Юпитером создаёт поток положительной энергии, и вы ощущаете внимание и признание от окружающих. Даже без особых усилий любовь и поддержка приходят к вам естественно, вдохновляя проявлять обаяние и доброжелательность. Вы ощущаете благодарность за такие моменты, ведь они редки и ценны. Этот день подтверждает, что вселенная видит ваши старания и готова одарить вас приятными событиями. Энергия Луны и Юпитера открывает новые возможности и укрепляет веру в светлое будущее.

Рыбы

Начало вашего сезона усиливает интуицию и чувствительность. Вы будто подключены к вселенской энергии, и это состояние даёт ощущение уникальности и внутренней силы. Луна в тригоне с Юпитером создаёт пространство для спокойствия и свободы выбора, позволяя действовать в гармонии с собой. Вы чувствуете, что справитесь с любыми препятствиями, а впереди открываются перспективы, которые приносят радость и удовлетворение. Солнце в вашем знаке подсказывает: ваши усилия не остаются незамеченными, и впереди ждёт ещё много хорошего.

Напомним, ранее астрологи рассказали, по пятам каких трех знаков Зодиака будет ходить удача весь год.

Вас также могут заинтересовать новости: